春節返鄉一位難求 陳玉珍促加開第四波加班機、2月5日開賣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩家航空公司召開協調會，針對鄉親反映「機票一位難求」的問題，研商擴大疏運量能的可行方案。圖／陳玉珍辦公室提供
立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩家航空公司召開協調會，針對鄉親反映「機票一位難求」的問題，研商擴大疏運量能的可行方案。圖／陳玉珍辦公室提供

再過幾天就要過年了，金門春節航空疏運再度成為關注焦點。立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩家航空公司召開協調會，針對鄉親反映「機票一位難求」的問題，研商擴大疏運量能的可行方案。經協調，與會單位達成兩項共識，包括民航局應落實要求兩家航空公司，每年春節台金航線的疏運量比例，以及每日飛往金門的平均座位數，均不得低於前一年水準，以確保整體運能不倒退。針對今年春節疏運，將加開第四波加班機，並以放大機型方式增加座位數，紓解返鄉尖峰壓力。

在具體作法上，立榮航空將於2月13、14、15日放大北金航班機型，預計釋出684個座位；華信航空則於2月19、21、23日加開放大機型北金航班，預計增加500個座位，相關航班將於明天上午9時同步開放訂位。

陳玉珍指出，每年春節訂返鄉機票，對金門鄉親而言都是年度大事，她擔任立委以來，幾乎年年都為此召開協調會，協助爭取更多運能；針對鄉親質疑是否有旅行社或團體票優先訂位，民航局空運管理組組長戚培芳澄清，春節疏運管制期間，民航局全程緊盯兩家業者，消保官也會到場監督，不存在旅行社優先訂票的情形。

戚培芳表示，今年春節疏運第一波，兩家航空公司即已提供9萬7,160個座位，經第二、三波加班機後，累計達10萬7238個座位，較去年增加4860個座位，整體運能已較往年提升。

陳玉珍也轉述，多數鄉親最關心的仍是「過年前兩天」及「收假前兩天」等尖峰時段機位，因此特別請託航空公司加強調度，盡可能以放大機型因應需求。對此，兩家航空公司均表達配合意願。

針對長遠制度改善，陳玉珍強調，相關單位應持續檢討訂票作業流程，朝向更穩定、更便利的方向調整，讓金門鄉親每年都能安心返鄉過節。她也表示，服務團隊將在春節疏運期間持續於各機場協助鄉親，期盼在各方努力下，讓今年春節疏運平安順利。

立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩家航空公司召開協調會，針對鄉親反映「機票一位難求」的問題進行研商。圖／陳玉珍辦公室提供
立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩家航空公司召開協調會,針對鄉親反映「機票一位難求」的問題進行研商。圖／陳玉珍辦公室提供

春節 金門 航空公司 陳玉珍
