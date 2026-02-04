快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

一窺排灣族染布工藝 屏東縣府調查10大潛力原住民文資

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
工作室開設染布課程，讓學員體驗薯榔植物染。圖／原染撒喇蜜工坊提供
工作室開設染布課程，讓學員體驗薯榔植物染。圖／原染撒喇蜜工坊提供

屏東縣原住民族文化資產登錄數量是全國各縣市之冠，屏東縣政府今年度持續針對轄內頭目家屋、舊社、傳統文化等10項原住民族潛力文資先期調查與研究，包含有數百年歷史排灣族傳統染布（MUREM）工藝，保存與傳承珍貴部落文化記憶。

縣府原住民處表示，排灣族使用植物染布有數百年歷史，傳統服裝以黑、暗紅為主色調，布料色彩來源取自周邊植物，植物染無法量產、工序緩慢，在18世紀時便漸漸被化學染取代，縣府透過「原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」，辦理部落說明會、文獻蒐集、田野訪談、部落共識會議等，盼提報排灣族傳統染布登錄原住民族文化資產，展現古老的生活智慧。

瑪家鄉工藝師陳毓芳自幼與祖母住在泰武鄉萬安部落，看著祖母將單調的麵粉袋染色、拼成衣服，增添美感，成為童年生活的重要回憶，直到2003年開始接觸染織課程，才發現「這不就是VUVU教我的嗎？」約莫40歲時決心鑽研染布工藝，背負不願排灣族傳統染布工藝瀕臨失傳的使命感，持續創作及學習，更盼進一步保存與推廣。

陳毓芳說，麵粉袋是1960年代的民生物資，祖母將麵粉袋洗淨，拆開後成珍貴純棉布料。早期原住民多以冷染為主，不須熱水煮染，以常見的染料植物薯榔為例，借助杵臼捶打出汁，讓汁液滲透到布料，河邊有的紅色泥土當作媒染劑，決定顏色的深淺，再用大量清水清洗著色，經過擰乾、晾曬等工序，因為都是天然的材料，廢水回歸河流不會傷害環境，布品接觸皮膚也比較不會過敏。

 

「不要忘記大自然有很豐富的資源！」陳毓芳說，原住民族善於就地取材，薯榔一節一節的塊莖，可染出紅褐色的色澤，不易褪色，現在會託付部落族人回到舊部落幫忙採集原料，其他傳統植物如九芎可作黑色染料、蕨類植物miliq可染成紅色，連熟透沒有人要的檳榔，取出果仁曬乾後都是很好的染料。

原住民處表示，除傳統染布工藝外，今年度調查項目另包含八大源與舊筏灣聚落頭目家屋、來義舊社聚落建築群、望嘉舊社聚落建築群、「四林格（stagl）事件」與忠魂碑歷史建築、大武舊社聚落建築群、春日日本時期建築遺構、排灣布曹爾亞群傳統釀酒、西魯凱群傳統釀酒、排灣族傳統竹編工藝等，彰顯屏東原住民文化的多元和豐厚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原住民傳統植物薯榔，可染出紅褐色。圖／屏東縣政府提供
原住民傳統植物薯榔，可染出紅褐色。圖／屏東縣政府提供
常見的染料植物。圖／屏東縣政府提供
常見的染料植物。圖／屏東縣政府提供
工藝師陳毓芳（右）將染布工藝知識傳承給女兒。圖／屏東縣政府提供
工藝師陳毓芳（右）將染布工藝知識傳承給女兒。圖／屏東縣政府提供
工藝師陳毓芳將天然染色結合排灣族圖騰應用於包包。圖／屏東縣政府提供
工藝師陳毓芳將天然染色結合排灣族圖騰應用於包包。圖／屏東縣政府提供

原住民族 工藝 文化資產
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

銅鑼工藝保存者吳宗霖辭世 打造唯一國際標準音階鑼

影／民進黨屏東黨部今起議員、鄉鎮長參選登記 政治幕僚潘筱潔轉戰第一線

雪霸原住民獎助學金2月起受理申請 竹苗台中5鄉1區學生可報名

方寸間再現大師巧手！PIAGET發表全新Métiers d’Art馬年琺瑯限量表

相關新聞

春節返鄉一位難求 陳玉珍促加開第四波加班機、2月5日開賣

再過幾天就要過年了，金門春節航空疏運再度成為關注焦點。立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩...

一窺排灣族染布工藝 屏東縣府調查10大潛力原住民文資

屏東縣原住民族文化資產登錄數量是全國各縣市之冠，屏東縣政府今年度持續針對轄內頭目家屋、舊社、傳統文化等10項原住民族潛力...

見義勇為太難得！男大生挺身護老夫妻 陳其邁表揚

日前一名任職環保局的馬姓男子逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒夫婦後施暴，路過的男大學生簡司宇即刻制止。高雄市長陳其邁肯定他...

雄捷黃線施工砍6公里路樹 環團怒批「太誇張」

高雄捷運黃線施工引爆護樹爭議，澄清路段約六公里林蔭大道已全數砍伐，民族、民權、國泰、南京路等五點八公里、卅公頃林蔭綠道也...

美濃大峽谷案外案！綠轟柯志恩不適任 藍回嗆別忘了攔轎阿嬤

美濃大峽谷案起訴12人，民進黨市議員黃彥毓今天開嗆國民黨立委柯志恩曾帶涉案人士會勘農地、再三烏龍爆料，案情未明前急著作秀...

美濃大峽谷案不法集團遭起訴 高市府：感謝檢調速查嚴辦

橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷農地盜採砂石案有最新進展，不法集團共12名涉案人士依廢清法等罪起訴並具體求刑。高雄市府表示，本案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。