一窺排灣族染布工藝 屏東縣府調查10大潛力原住民文資

屏東縣原住民族文化資產登錄數量是全國各縣市之冠，屏東縣政府今年度持續針對轄內頭目家屋、舊社、傳統文化等10項原住民族潛力文資先期調查與研究，包含有數百年歷史排灣族傳統染布（MUREM）工藝，保存與傳承珍貴部落文化記憶。

縣府原住民處表示，排灣族使用植物染布有數百年歷史，傳統服裝以黑、暗紅為主色調，布料色彩來源取自周邊植物，植物染無法量產、工序緩慢，在18世紀時便漸漸被化學染取代，縣府透過「原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」，辦理部落說明會、文獻蒐集、田野訪談、部落共識會議等，盼提報排灣族傳統染布登錄原住民族文化資產，展現古老的生活智慧。

瑪家鄉工藝師陳毓芳自幼與祖母住在泰武鄉萬安部落，看著祖母將單調的麵粉袋染色、拼成衣服，增添美感，成為童年生活的重要回憶，直到2003年開始接觸染織課程，才發現「這不就是VUVU教我的嗎？」約莫40歲時決心鑽研染布工藝，背負不願排灣族傳統染布工藝瀕臨失傳的使命感，持續創作及學習，更盼進一步保存與推廣。

陳毓芳說，麵粉袋是1960年代的民生物資，祖母將麵粉袋洗淨，拆開後成珍貴純棉布料。早期原住民多以冷染為主，不須熱水煮染，以常見的染料植物薯榔為例，借助杵臼捶打出汁，讓汁液滲透到布料，河邊有的紅色泥土當作媒染劑，決定顏色的深淺，再用大量清水清洗著色，經過擰乾、晾曬等工序，因為都是天然的材料，廢水回歸河流不會傷害環境，布品接觸皮膚也比較不會過敏。

「不要忘記大自然有很豐富的資源！」陳毓芳說，原住民族善於就地取材，薯榔一節一節的塊莖，可染出紅褐色的色澤，不易褪色，現在會託付部落族人回到舊部落幫忙採集原料，其他傳統植物如九芎可作黑色染料、蕨類植物miliq可染成紅色，連熟透沒有人要的檳榔，取出果仁曬乾後都是很好的染料。

原住民處表示，除傳統染布工藝外，今年度調查項目另包含八大源與舊筏灣聚落頭目家屋、來義舊社聚落建築群、望嘉舊社聚落建築群、「四林格（stagl）事件」與忠魂碑歷史建築、大武舊社聚落建築群、春日日本時期建築遺構、排灣布曹爾亞群傳統釀酒、西魯凱群傳統釀酒、排灣族傳統竹編工藝等，彰顯屏東原住民文化的多元和豐厚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康