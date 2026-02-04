聽新聞
見義勇為太難得！男大生挺身護老夫妻 陳其邁表揚
日前一名任職環保局的馬姓男子逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒夫婦後施暴，路過的男大學生簡司宇即刻制止。高雄市長陳其邁肯定他見義勇為，阻止危害擴大，展現社會良善力量，非常值得學習，並指馬男已停職送考績會議處。
陳其邁昨表揚協助身障者安全過馬路的學生江詠恩及挺身保護老夫妻的簡司宇。簡說，當天行經惠民捷道，看到一名男子正毆打老夫婦，立即撥電話報警，警方尚未抵達前，因傳出激烈呼救聲，他立刻上前制止，要求對方冷靜，但對方竟脫下安全帽企圖攻擊，基於本能反應將對方壓制在地，直到警方到場，前後約十分鐘。
簡說，遭毆打的老夫婦受到驚嚇，事後老先生說明衝突經過，指施暴的男子在自行車道逆向騎乘差點撞上，老先生出言提醒對方注意騎車安全，結果被打。當時他看老先生滿臉是血，不停呼救，當下的念頭是「幫他擋一下」，因為不上前幫忙，會覺得對不起自己。
事後，老先生送上水果禮盒及紅包致謝，但紅包當下未能退回，簡司宇說，家人打算若再見面，會將紅包歸還；至於他受傷的醫藥費約花一萬七千多元，因自己仍是學生，由父母先代墊，後續再透過保險理賠。
談到案發後反遭馬姓男子提告，簡司宇坦言難免擔心，也無奈感嘆，「台灣法律就是這樣，希望以後改正」，提告是對方的法律權利，是否告得成仍須由司法判斷；他也將向馬男提出傷害罪告訴。
