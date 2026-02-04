聽新聞
0:00 / 0:00

見義勇為太難得！男大生挺身護老夫妻 陳其邁表揚

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
男大學生簡司宇（右）日前見義勇為，協助壓制毆打一對老夫婦的馬姓男子。圖／高雄市政府提供
男大學生簡司宇（右）日前見義勇為，協助壓制毆打一對老夫婦的馬姓男子。圖／高雄市政府提供

日前一名任職環保局的馬姓男子逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒夫婦後施暴，路過的男大學生簡司宇即刻制止。高雄市長陳其邁肯定他見義勇為，阻止危害擴大，展現社會良善力量，非常值得學習，並指馬男已停職送考績會議處。

陳其邁昨表揚協助身障者安全過馬路的學生江詠恩及挺身保護老夫妻的簡司宇。簡說，當天行經惠民捷道，看到一名男子正毆打老夫婦，立即撥電話報警，警方尚未抵達前，因傳出激烈呼救聲，他立刻上前制止，要求對方冷靜，但對方竟脫下安全帽企圖攻擊，基於本能反應將對方壓制在地，直到警方到場，前後約十分鐘。

簡說，遭毆打的老夫婦受到驚嚇，事後老先生說明衝突經過，指施暴的男子在自行車道逆向騎乘差點撞上，老先生出言提醒對方注意騎車安全，結果被打。當時他看老先生滿臉是血，不停呼救，當下的念頭是「幫他擋一下」，因為不上前幫忙，會覺得對不起自己。

事後，老先生送上水果禮盒及紅包致謝，但紅包當下未能退回，簡司宇說，家人打算若再見面，會將紅包歸還；至於他受傷的醫藥費約花一萬七千多元，因自己仍是學生，由父母先代墊，後續再透過保險理賠。

談到案發後反遭馬姓男子提告，簡司宇坦言難免擔心，也無奈感嘆，「台灣法律就是這樣，希望以後改正」，提告是對方的法律權利，是否告得成仍須由司法判斷；他也將向馬男提出傷害罪告訴。

陳其邁 大學生

延伸閱讀

鳳山國中江詠恩護送身障長輩過馬路 陳其邁公開表揚「最好的榜樣」

賴瑞隆拜會高雄市黨部密會30分鐘 鳳山辦公室將成立競辦

任內最後一年到三鳳中街發紅包 陳其邁：不會是最後一年

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

相關新聞

雄捷黃線施工砍6公里路樹 環團怒批「太誇張」

高雄捷運黃線施工引爆護樹爭議，澄清路段約六公里林蔭大道已全數砍伐，民族、民權、國泰、南京路等五點八公里、卅公頃林蔭綠道也...

見義勇為太難得！男大生挺身護老夫妻 陳其邁表揚

日前一名任職環保局的馬姓男子逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒夫婦後施暴，路過的男大學生簡司宇即刻制止。高雄市長陳其邁肯定他...

美濃大峽谷案外案！綠轟柯志恩不適任 藍回嗆別忘了攔轎阿嬤

美濃大峽谷案起訴12人，民進黨市議員黃彥毓今天開嗆國民黨立委柯志恩曾帶涉案人士會勘農地、再三烏龍爆料，案情未明前急著作秀...

美濃大峽谷案不法集團遭起訴 高市府：感謝檢調速查嚴辦

橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷農地盜採砂石案有最新進展，不法集團共12名涉案人士依廢清法等罪起訴並具體求刑。高雄市府表示，本案...

金門港旅運中心啟動試營運 陳福海：打造有溫度的國門

象徵國門形象的「金門港旅運中心」今日正式啟動試營運，金門縣長陳福海上午率縣府團隊前往現場，主持簡單祈福儀式並視察首日營運...

勞動部與高雄市府聯檢林園石化廠 發現4缺失開罰

勞動部今天和高雄勞工局進行林園石化廠春安聯檢，檢查發現有防爆盒螺絲鬆脫、管線鏽蝕、液位計未正常顯示及設備未確實接地等4項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。