雄捷黃線施工砍6公里路樹 環團怒批「太誇張」

高雄捷運黃線施工引爆護樹爭議，澄清路段約六公里林蔭大道已全數砍伐，民族、民權、國泰、南京路等五點八公里、卅公頃林蔭綠道也面臨衝擊恐遭移除。環團批站體設計過大、規畫浮濫；捷運局強調將兼顧交通與景觀，能現地保留者優先，其餘依計畫移植或移除。

捷運局表示，黃線樹木移植與植栽調整均以道路交通安全與施工安全為首要考量，並經專業評估訂定完善移植計畫，更將樹木保留納入工程設計與交通維持計畫，施工及復舊階段均邀專家審慎評估，也會提送路型審議報告，相關植栽經多次調查會勘後，交由樹木諮詢委員會評估去留，所有作業均考量整體環境的重塑再造。

多個環保團體昨齊聲批評捷運黃線粗暴毀壞五公里高雄林蔭大道，要求市府施工兼顧護樹，保留道路老樹，守護高雄人的肺。高雄市城市森林協會理事長莊傑任指出，黃線採潛盾工程，站體則採明挖，但站體設計過大，導致破壞大量路樹，像十全站規畫明挖四百一十七公尺，較紅線後驛站高出一倍，「設計浮誇」。

莊指首當其衝是民族路Ｙ９到Ｙ10一公里內三百七十二棵樹齡逾四十年老樟樹恐不保，今天公園處召開樹木修剪維護諮詢會審查樹木遷移作業，籲市府能縮短站體，降低速限，估計毀樹數量可減少三分之二，不致日後演成都市熱島失控，門面景觀退化，讓高雄成為炎熱、空汙嚴重的城市。

生態專家楊吉壽說，老樟樹在極端氣候下存活四十多年非常不易，移除要再種回來很難。高督盟理事長陳銘彬說，黃線澄清路林蔭大道被毀滅後，市府發現周邊植栽不足，須再重新種植，浪費公帑。議員黃柏齡表示，樹木挖除再重新種植，城市承受更大的環境壓力。三民區居民劉文祥說，希望市府重視空氣品質、保留綠肺。