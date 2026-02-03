美濃大峽谷案外案！綠轟柯志恩不適任 藍回嗆別忘了攔轎阿嬤

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄美濃農地遭不法集團鎖定盜採砂石及回填廢棄物，農地被挖成巨大坑洞，殘破場景令人心痛。記者劉學聖／攝影
高雄美濃農地遭不法集團鎖定盜採砂石及回填廢棄物，農地被挖成巨大坑洞，殘破場景令人心痛。記者劉學聖／攝影

美濃大峽谷案起訴12人，民進黨市議員黃彥毓今天開嗆國民黨立委柯志恩曾帶涉案人士會勘農地、再三烏龍爆料，案情未明前急著作秀；國民黨議員參選人莊為傑回批，綠營將此案當鬥爭工具，別忘了攔轎申冤的美濃阿嬤曾說「報警2年都沒用」，若非柯志恩挺身而出，不會有今日結果。

高雄市議員黃彥毓指出，美濃大峽谷案偵結，司法結果再度證明，當初政治人物不該在案情未明前就急著作秀、搶話語權，更不該帶著後來被認定涉案的人士高調會勘、對外放話。

黃彥毓質疑，從美濃大峽谷到大坪頂柏油山案，柯志恩不求證，都是先抹黑、再甩鍋及翻車，滿滿的政治操作痕跡，若連最基本的對象判斷、事實查證都做不到，未來如何處理更複雜的市政與公共安全問題？

三民區議員參選人莊為傑說，黃彥毓選擇性失憶，絕口不提去年在檢察長張春暉面前攔轎陳情的美濃阿嬤，她曾哭訴報警2年都沒用，直到柯志恩接獲陳情後積極會勘、強力質詢，長期被漠視的美濃大峽谷才獲得市府與檢調重視，若非柯志恩、陳菁徽和國民黨議員挺身而出，美濃人的眼淚還要流多久？

莊為傑表示，議員朱信強已公開說明，當初因出國才委託時任特助的石麗君陪同柯志恩會勘，事前沒人知道石涉案，反倒綠營不但知道石是地主，且對她如何取得土地的細節瞭若指掌，既然綠營民代有如此通天本領，為何對美濃阿嬤長達2年的投訴無門視若無睹，是知情不報？還是為了選舉才突然醒過來？

