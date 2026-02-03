美濃大峽谷案不法集團遭起訴 高市府：感謝檢調速查嚴辦

橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷農地盜採砂石案有最新進展，不法集團共12名涉案人士依廢清法等罪起訴並具體求刑。高雄市府表示，本案是主動稽查移送，已裁處行為人各300萬元罰鍰，感謝檢調速查嚴辦；對於違規破壞環境之行徑，絕對會查辦到底。

國民黨立委柯志恩去年8月揭露美濃農地盜砂現況引發社會譁然，檢警投入大批人力偵辦美濃大峽谷案，橋頭地檢署依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例等罪，將12人提起公訴，主謀呂啟田和地主石麗君各被求處有期徒刑4年和2年。

針對橋頭地檢署偵結起訴美濃農地盜採砂石案，高市府表示，本案是去年市府主動稽查移送，發現美濃區成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已違反廢清法第36條規定，即裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原，市府亦主動移送地檢署偵辦，提供相關事證、物證，感謝檢調速查嚴辦，將涉案人士移送法辦。

高市府強調，對於違規破壞環境之行徑，絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合之稽查平台，持續監測，嚇阻不法集團。