美濃大峽谷案不法集團遭起訴 高市府：感謝檢調速查嚴辦

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
橋頭地檢署偵辦美濃不法集團涉入多起農地盜採砂石及回填廢棄物案，起訴石麗君等12人。記者劉學聖／攝影
橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷農地盜採砂石案有最新進展，不法集團共12名涉案人士依廢清法等罪起訴並具體求刑。高雄市府表示，本案是主動稽查移送，已裁處行為人各300萬元罰鍰，感謝檢調速查嚴辦；對於違規破壞環境之行徑，絕對會查辦到底。

國民黨立委柯志恩去年8月揭露美濃農地盜砂現況引發社會譁然，檢警投入大批人力偵辦美濃大峽谷案，橋頭地檢署依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例等罪，將12人提起公訴，主謀呂啟田和地主石麗君各被求處有期徒刑4年和2年。

針對橋頭地檢署偵結起訴美濃農地盜採砂石案，高市府表示，本案是去年市府主動稽查移送，發現美濃區成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已違反廢清法第36條規定，即裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原，市府亦主動移送地檢署偵辦，提供相關事證、物證，感謝檢調速查嚴辦，將涉案人士移送法辦。

高市府強調，對於違規破壞環境之行徑，絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合之稽查平台，持續監測，嚇阻不法集團。

