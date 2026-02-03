聽新聞
0:00 / 0:00
美濃大峽谷案不法集團遭起訴 高市府：感謝檢調速查嚴辦
橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷農地盜採砂石案有最新進展，不法集團共12名涉案人士依廢清法等罪起訴並具體求刑。高雄市府表示，本案是主動稽查移送，已裁處行為人各300萬元罰鍰，感謝檢調速查嚴辦；對於違規破壞環境之行徑，絕對會查辦到底。
國民黨立委柯志恩去年8月揭露美濃農地盜砂現況引發社會譁然，檢警投入大批人力偵辦美濃大峽谷案，橋頭地檢署依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例等罪，將12人提起公訴，主謀呂啟田和地主石麗君各被求處有期徒刑4年和2年。
針對橋頭地檢署偵結起訴美濃農地盜採砂石案，高市府表示，本案是去年市府主動稽查移送，發現美濃區成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已違反廢清法第36條規定，即裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原，市府亦主動移送地檢署偵辦，提供相關事證、物證，感謝檢調速查嚴辦，將涉案人士移送法辦。
高市府強調，對於違規破壞環境之行徑，絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合之稽查平台，持續監測，嚇阻不法集團。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言