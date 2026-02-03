金門港旅運中心啟動試營運 陳福海：打造有溫度的國門

象徵國門形象的「金門港旅運中心」今日正式啟動試營運，金門縣長陳福海上午率縣府團隊前往現場，主持簡單祈福儀式並視察首日營運狀況，期盼新大樓運作順利，為兩岸交流開啟新頁。首次到金門旅遊的民眾說，新大樓感受不錯，但美中不足的是入境處比較擁擠，但不影響他們旅遊的興致。

金門縣政府今天上午在旅運中心3樓出境大廳舉行試營運祈福活動，由陳福海擔任主祭，副縣長陳祥麟、秘書長張瑞心、副秘書長李廣榮、港務處長許嘉興及CIQS相關單位代表出席，依序敬獻福德正神、地基主、恩主公等，祈求國門平安、港務順暢、人員出入平安。

陳福海致詞表示，金門是重要的兩岸門戶，旅運中心則是國家的重要門面，試營運的啟動別具意義，他感謝歷任總統及中央各部會長期對金門的支持，也肯定縣府團隊與駐地CIQS單位的協力投入，讓旅運中心得以順利完工並投入使用。

陳福海指出，旅運中心構想源於其擔任立委期間，當時即盼為金門打造具現代化量能的海上客運樞紐，歷經多年規劃與施工，如今順利啟用，心中格外感動。他強調，縣府將持續打造友善環境，讓金門成為旅客願意停留、產業得以發展的島嶼。

談及金門發展，陳福海表示，水與電等基礎建設逐步到位後，人流引入尤為關鍵，小三通扮演重要角色；疫情期間交通中斷，上任後即向中央建議以人道考量儘速恢復。他也提到，昇恆昌及在地品牌聖祖企業進駐旅運中心，有助提升服務品質與整體形象。

祈福儀式結束後，陳福海實地巡視出入境動線，向旅客與工作人員致意並拜年，並發送福袋；他也提醒第一線服務人員保持親切笑容，強化差異化服務，打造有溫度的國門形象；同時也要求港務處督促清潔維護，並結合更多金門與金酒元素，善用場域行銷地方特色。

首日到港旅客多對新大樓留下正面評價。首次來金旅遊的旅客表示，新旅運中心整體感受良好，雖入境區略顯擁擠，但不影響旅遊心情；也有曾多次往返金門的陸客指出，新大樓空間寬敞、動線順暢，但建議X光檢查設備可再增加，以提升通關效率。另有金門籍旅客認為，新大樓整體與廈門五通碼頭相似，未來可強化在地特色呈現。