遊墾丁更環保 10輛電動巴士投入恆春半島9條公車路線

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線，縣長周春米指出能為恆春半島環境及觀光帶來永續發展。記者潘奕言／攝影
明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線，縣長周春米指出能為恆春半島環境及觀光帶來永續發展。記者潘奕言／攝影

因應綠色交通轉型，屏東縣政府補助屏東客運汰換柴油公車，明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線，推動觀光永續發展，未來也將陸續將電動車投入其他地方路線，打造屏東成為綠色運輸大縣。

縣府申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」7000萬元，並補助750萬元補助屏東客運汰換柴油公車，新購每輛1000萬元的電動巴士共10輛，全數投入恆春半島9條路線，包括101、102、103等觀光接駁路線，及301、303、305、306、307、308等通學通勤路線。

屏東客運指出，新電動巴士全為低底盤，方便長者及身障人士上下車，充飽電約可跑170至180公里。估算電動巴士每公里能源成本比柴油公車降低約5成，每年行駛約51.8萬公里，年減碳量25.9萬公斤，相當於種植2萬餘棵樹。

周春米指出，電動巴士充電場站的土地使用合法化是大挑戰，縣府團隊跨局處協助客運業者辦理土地變更作業，及充電樁等相關配電設施合法，確保電力供應穩定且安全。電動車零排放、低噪音特性，也能為恆春半島環境及觀光帶來永續發展。

屏東縣政府補助屏東客運汰換柴油公車，明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府補助屏東客運汰換柴油公車，明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府補助屏東客運汰換柴油公車，明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府補助屏東客運汰換柴油公車，明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線。記者潘奕言／攝影
明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線，縣長周春米（右）試乘。記者潘奕言／攝影
明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線，縣長周春米（右）試乘。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 巴士 公車路線 恆春

