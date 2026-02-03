遊墾丁更環保 10輛電動巴士投入恆春半島9條公車路線

因應綠色交通轉型，屏東縣政府補助屏東客運汰換柴油公車，明天起將有10輛全新的電動巴士投入恆春半島9條公車路線，推動觀光永續發展，未來也將陸續將電動車投入其他地方路線，打造屏東成為綠色運輸大縣。

縣府申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」7000萬元，並補助750萬元補助屏東客運汰換柴油公車，新購每輛1000萬元的電動巴士共10輛，全數投入恆春半島9條路線，包括101、102、103等觀光接駁路線，及301、303、305、306、307、308等通學通勤路線。

屏東客運指出，新電動巴士全為低底盤，方便長者及身障人士上下車，充飽電約可跑170至180公里。估算電動巴士每公里能源成本比柴油公車降低約5成，每年行駛約51.8萬公里，年減碳量25.9萬公斤，相當於種植2萬餘棵樹。