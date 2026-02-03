鳳山國中江詠恩護送身障長輩過馬路 陳其邁公開表揚「最好的榜樣」

高雄市鳳山國中三年級江詠恩放學途中，全程護送一名身障人士過馬路，暖心的一幕被網友讚爆，市長陳其邁今天公開表揚，讚賞他的行為傳遞社會良善精神，足以做為同儕學習的典範。

江詠恩日前放學返家途中，行經鳳山區中山東路時，發現一名身障長輩行動不便、過馬路困難，且行人號誌即將轉換，路口車流量大，情況相當危險，他立即牽著腳踏車上前，全程護送安全通過馬路。

江詠恩說，相信很多人在當下都會和他做一樣的事，他也再一次感謝當時所有駕駛願意耐心等候，讓長輩能夠平安過馬路，強調自己只是做了應該做的事。

陳其邁表示，江同學的善良與勇敢，以及見義勇為讓弱勢的市民能夠安全的過馬路，希望藉著市政會議來表揚，傳遞此種社會良善的精神，並且予以感謝與肯定，期盼透過正向示範，持續深化校園品格教育與公民意識，讓善意在高雄持續擴散。

今天江詠恩在母親、鳳山國中校長林季玲陪同下接受表揚，江母說，當初看到導師傳來孩子助人的連結後，內心是非常的感動，孩子性格上本就是貼心與和煦的暖男。