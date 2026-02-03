金門港旅運中心試營運　陳福海：盼成兩岸新里程碑

金門小三通新建金門港旅運中心今天試營運，金門縣長陳福海至現場視察並歡迎到訪旅客。陳福海表示，盼旅運中心啟用為兩岸建立新里程碑，讓兩岸有更良性友善發展。

金門縣政府今天上午舉行「金門港旅運中心試營運祈福活動」，陳福海於活動結束後致詞表示，金門是重要兩岸門戶，旅運中心是重要國門；旅運中心試營運要感謝歷任總統、中央各部會對金門關注以及縣府團隊努力。

陳福海說，盼旅運中心啟用為兩岸建立新里程碑，讓兩岸有更良性友善的發展，「再次鼓勵所有同仁在金門迎接全世界各地好朋友，也讓地方產業更有發展。」

金門港旅運中心試營運期間，首班自廈門出發往金門船班約在上午9時抵港，搭乘此航班的林姓陸客接受媒體聯訪表示，之前也搭船來過金門，新大樓更乾淨方便，工作人員熱情，動線也順暢，「新的體驗還不錯。」

另名李姓陸客則說，新舊通關大樓都體驗過，新大樓整體算順暢，但檢查貨物X光部分只有1台機器，導致較多人堵住。

金門籍陳姓旅客表示，新旅運大樓沒有不漂亮，但與廈門五通碼頭大樓很像，「我覺得可以更有金門自己的特色。」