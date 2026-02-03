快訊

高雄捷運黃線車站體過大 環團砲轟設計浮濫毀林蔭大道

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄捷運黃線站體設計過大，導致民族路林蔭大道贓砍除，環團呼籲變更設計保留樹木。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄捷運黃線施工中，澄清路段約6公里林蔭大道已全數砍伐，未來民族路、民權路、國泰路、南京路約5.8公里、30公頃林蔭綠道也面臨摧毀，今天環團抨擊捷運工程設計不當，因站體過大導致樹木無辜遭砍，主張縮小車體、降低速限，讓樹木獲得保留。

多個環保團體今天上午在高雄市議會共同召開反對捷運黃線粗暴毀5公里高雄林蔭大道記者會，要求市府施工兼顧護樹，保留道路老樹，守護高雄人的肺。

高雄市城市森林協會理事長莊傑任指出，黃線全線工法皆採地下化潛盾工程，站體則採明挖，但站體設計過大，導致馬路樹木大量遭到破壞，以黃線十全站為例，明挖段規畫417公尺，相較於紅線後驛站僅200公尺，高出一倍，他質疑，黃線是中運量僅3節車廂，紅線高運量6節車廂，黃線車站體竟大於紅線，明顯不符比例，直言設計浮誇。

莊傑任表示，光是黃線Y9到Y10站長約1公里，就有372棵、樹齡超過40年老樟樹恐將遭到移除，公園處明天進行審查樹木移除作業，呼籲市府導正錯誤的浮濫規畫，縮短站體，降低速限、減少破壞林蔭，估計毀樹數量可減少三分之二。

他強調，林蔭消失不只是都市熱島失控，更是城市門面景觀全面退化，等同拆除過濾空氣汙染的天然清淨機，要求市府變更設計，別讓高雄成為炎熱、空汙嚴重的悲情城市。

生態專家楊吉壽也說，樟樹對水分與環境條件要求極高，樹齡越大越不易存活，即使移植，成功率仍偏低，民族路老樟樹在極端氣候下存活40多年，非常不簡單，代表當年種植環境與水分條件極佳，要再種回來很難。

高督盟理事長陳銘彬表示，黃線澄清路林蔭大道被毀滅後，事後市府又發現周邊植栽不足，必須重新種植，有了沉痛前車之鑑，樹木景觀應該盡量保留下來，高雄市負債已經很高，砍了又種浪費公帑。

議員黃柏齡表示，樹木全部挖除重新種植，不僅承受施工干擾，還要等待生長形成綠蔭，城市承受更大的環境壓力，建議市府保留老樹。三民區居民劉文祥說，肺腺癌已是國人居高不下的癌症之首，希望市府重視空氣品質、保留綠肺。

多個環保團體今天上午在高雄市議會共同召開反對捷運黃線毀5公里高雄林蔭大道記者會，要求市府施工兼顧護樹，保留道路老樹。記者郭韋綺／攝影
高雄捷運黃線站體設計過大，導致民族路林蔭大道贓砍除，環團呼籲變更設計保留樹木。圖／高雄市森林城市協會提供
