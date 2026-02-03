澎湖發錢了！縣府備上億春節禮金 今起送每名老人5000

快訊

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復（左）與議長陳毓仁前往縣警局禮堂，宣布今起發送春節敬老禮金。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣縣政府準備「115年春節敬老平安禮金」，總金額1億零900萬餘元，動員在澎湖縣警局點鈔，今天起發放給設籍澎湖縣的2萬多名老人。2月6日也另準備慰問金，要發送給設籍的身心障礙者。

澎湖縣政府自今天下午4時至3月31日，將發給2萬1812名65歲以上老人，每人5000元的春節敬老平安禮金。另2月6日發送身心障礙者春節慰問金，同樣每人5000元。

澎湖春節敬老禮金發放對象，是設籍澎湖滿3年且年滿65歲以上長者，發放期間如長者不在澎湖，可委由直系親屬向各村、里長領取。去年11月17日以後在縣內異動戶籍者，可逕向原戶籍地村、里長領取；去年11月18日以後長者亡故，得由法定繼承人領取。沒來得及在發放期間領取者，4月1日至4月9日補發。

由於發送的敬老平安禮金，總金額上億元，澎湖縣政府今天動員點鈔。澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁也前往縣警局禮堂，視察點鈔及整備工作。

陳光復表示，農曆春節是闔家團聚的重要節日，縣府發放春節禮金，向長年長輩表達最誠摯的敬意，也希望縣府與議會的心意，能讓長輩感受到滿滿的年節祝福，與兒孫享受天倫之樂。

陳光復並說，澎湖高齡人口比例已超過20%，為讓長者幸福安老，縣府積極照顧服務，除將三節敬老禮金提高至每年1萬5000元外，也推動長者假牙補助、公費疫苗接種，提升健康保障，同時推動送餐服務，協助行動不便或獨居長者獲得穩定照顧，並透過各類社區及樂齡活動，鼓勵長輩走出家門、參與社會，活出健康與精彩的銀髮人生。

澎湖縣政府準備上億元，動員點鈔，今天起發送每名老人5000元。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府準備上億元，今天起送給每名老人5000元。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣 春節 陳光復

