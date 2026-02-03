澎湖發錢了！縣府備上億春節禮金 今起送每名老人5000

澎湖縣縣政府準備「115年春節敬老平安禮金」，總金額1億零900萬餘元，動員在澎湖縣警局點鈔，今天起發放給設籍澎湖縣的2萬多名老人。2月6日也另準備慰問金，要發送給設籍的身心障礙者。

澎湖縣政府自今天下午4時至3月31日，將發給2萬1812名65歲以上老人，每人5000元的春節敬老平安禮金。另2月6日發送身心障礙者春節慰問金，同樣每人5000元。

澎湖春節敬老禮金發放對象，是設籍澎湖滿3年且年滿65歲以上長者，發放期間如長者不在澎湖，可委由直系親屬向各村、里長領取。去年11月17日以後在縣內異動戶籍者，可逕向原戶籍地村、里長領取；去年11月18日以後長者亡故，得由法定繼承人領取。沒來得及在發放期間領取者，4月1日至4月9日補發。

由於發送的敬老平安禮金，總金額上億元，澎湖縣政府今天動員點鈔。澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁也前往縣警局禮堂，視察點鈔及整備工作。

陳光復表示，農曆春節是闔家團聚的重要節日，縣府發放春節禮金，向長年長輩表達最誠摯的敬意，也希望縣府與議會的心意，能讓長輩感受到滿滿的年節祝福，與兒孫享受天倫之樂。