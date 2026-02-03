高雄捷運黃線遭質疑砍伐市區林蔭大道 捷運局：已有完善移植計畫

高雄捷運土建工程遭環保團體質疑6千公尺林蔭大道遭砍伐，未來工程至民族路、民生路、民權路、國泰路、南京路5條市區重要幹道，也有近5千公尺、30公頃綠樹遭砍，不只造成都市熱島失控，更是景觀門面破壞。捷運局表示，始終秉持「工程推動與環境保護並重」原則，將樹木保留與綠資源維護納入工程設計及交通維持計畫中，邀請專家審慎評估。

森林城市協會指出，黃線施工段在澄清路3300公尺，大埤路2500公尺共5800公尺，林蔭大道遭全數摧毀。接下來行經民族路、民生路、民權路、國泰路、南京路林蔭道也面臨破壞，長度共5023公尺長，總綠化面積30公頃，光是民族路Y8至Y10就要施工破壞(砍除+移植)372棵樹，而大樹移植死殘率極高，讓植樹40年以上累積綠化成果歸零。

捷運局回應，捷運黃線出入口設施範圍須採明挖覆蓋，因此車站範圍及前後漸變段相關道路空間及植栽於規劃及施工階段，始終秉持「工程推動與環境保護並重」原則，將樹木保留與綠資源維護納入整體工程設計及交通維持計畫中，邀請專家學者審慎評估，工程復舊階段亦須提送路型審議報告送審，以期工程推進同時也考慮到整體環境的重塑再造。

捷運局指出，黃線Y9及Y10站位於高雄市主要幹道民族一路上，屬車流量大、行車速率高之重要交通節點。為確保施工期間用路人及施工人員安全，並兼顧捷運建設與都市生態之共融，捷運局已依交通維持規範及徵詢樹木專家學者意見，針對工區範圍內植栽處置計畫進行多次檢討與優化調整。

捷運局表示，對於受工區影響之植栽，經多次調查及邀集樹木諮詢委員會現地會勘後，由專家依樹木健康活力、結構缺陷、樹型條件及周邊環境限制等因子加權評估後，將不影響交通維持及施工安全之前提下可保留者，採現地保留，其餘才採移植/除方式處理。

捷運局進一步指出，民族一路為高雄市南北向主要幹道之一，車速快且車流量大，亦為市區公告砂石聯結車主要通行路線。現依現行道安會報管考小組審查原則，交維設計改採道路現況速限60公里／小時為計算標準，可確保駕駛人有足夠反應距離，降低交通事故風險，屬保障交通安全及工區安全必要措施。