快訊

燈光全關還上鎖...金門瓊林坑道遊客驚嚇受困 社區理事長致歉檢討

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣瓊林戰鬥坑道是著名的景點，也是唯一一個由社區管理的坑道。記者蔡家蓁/攝影
金門縣著名景點瓊林戰鬥坑道，傳出遊客受困事件。一名男性遊客在社群平台 Threads 發文控訴，昨日下午4點49分帶著兒子進入坑道參觀，未料沒多久，坑道內燈光竟遭全數關閉，父子只能摸黑走完整段坑道，抵達出口時發現大門已上鎖，讓他質疑「請問金門縣政府，坑道可以鎖人嗎？」

該名遊客表示，當時坑道內並未有人員提醒即將關閉，也未清場確認，若有人身體不適、出現幽閉恐懼或緊急狀況，後果不堪設想。他也進一步提出質疑，公部門是否落實巡查程序？收取10元參觀費是否包含保險？在此管理狀況下，若發生意外，保險是否會理賠？

貼文曝光後引發網友熱議，不少人關注觀光景點安全管理是否出現漏洞。

對此，金門瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝出面說明並致歉，表示此次事件確實是工作人員在關門時未落實最後清場，才導致遊客被關在坑道內，對旅客造成不便與驚嚇，深感抱歉。

蔡懷芝指出，瓊林坑道公告的參觀時間為下午1點30分至5點，但考量部分旅客遠道而來，工作人員有時會在接近關門時間仍讓民眾入內，未來將檢討此作法。後續將明確規定下午4點30分後不再開放入坑，並於關門前派員進行最後巡視清場，確保無人滯留。

他也透露，事件發生當下，里辦公處是在接獲民眾反映後才發現異狀，經查1999專線於下午5點19分曾回撥聯繫里長；工作人員也跟他說明，當時在出口清掃後未見有人，於5點5分即將出口上鎖，未察覺仍有遊客在坑道內。

為防止類似情況再發生，社區發展協會將在坑道出入口加裝監視器與警示鈴，並全面檢討關門與清場作業SOP，加強通報與巡查機制，確保遊客參觀安全。

金門縣瓊林戰鬥坑道昨天傳出有遊客受困，社區發展協會總幹事蔡懷芝出面說明道歉。記者蔡家蓁/攝影
金門縣瓊林戰鬥坑道是著名的景點，但昨天傳出因為工作人員未清場，導致遊客受困。記者蔡家蓁/攝影
金門 觀光景點

