快訊

【即時短評】陸配可參選立委；卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

獎金續滾！威力彩頭獎連28槓 下期獎金上看9.7億元

東港千萬透天厝門口囤資收物如垃圾山 女屋主還做了這件事遭開罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港鎮重劃區的透天厝屋主潘女竟將門口的紅線擅自塗銷成白線，警方將依規定舉發。圖／讀者提供
屏東縣東港鎮重劃區的透天厝屋主潘女竟將門口的紅線擅自塗銷成白線，警方將依規定舉發。圖／讀者提供

屏東縣東港鎮重劃區一處逾千萬元透天厝因屋主潘女長期在門口堆置資源回收物淪為垃圾山，嚴重影響周邊環境，未料，潘女日前凌晨2時許將門前紅線擅自塗成白線。東港警今接獲檢舉後調查屬實，將依違反道路交通管理處罰條例舉發，最高可開罰2400元。

警方表示，接獲民眾檢舉在興中東二街住戶擅自將道路紅色標線塗銷成白色標線。警方調閱周邊監視器，發現是屋主62歲潘女在深夜時塗銷，警方依違反道路交通管理處罰條例第82條1項7款規定舉發。

潘女在門口堆置大量資源回收物，從google街景中還曾看見門前堆置資收物的街景照片，嚴重誇張時宛若垃圾山，附近居民抱怨連連，環保局這3年多來開罰逾20次。

警方提醒，勿擅自設置或變更道路交通標誌標線號誌，違反者可處1200元以上2400元以下罰鍰。

屏東縣東港鎮重劃區的透天厝屋主潘女竟將門口的紅線擅自塗銷成白線，警方將依規定舉發。圖／讀者提供
屏東縣東港鎮重劃區的透天厝屋主潘女竟將門口的紅線擅自塗銷成白線，警方將依規定舉發。圖／讀者提供

開罰 東港

延伸閱讀

台南西港透天厝火警 屋內大量雜物燃燒幸無傷亡

陸客入住清邁民宿數天…房東開門驚見「垃圾山」崩潰：睡這不難過？

台中大里垃圾山打包送文山掩埋場遭抗議喊卡 盧秀燕：庸人自擾

直擊神祕透天厝！國防採購爆爭議 馬文君揭菸酒五金批發商改賣子彈

相關新聞

高雄玄鷲山高邑雲天宮抽國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳

高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮將由關聖帝君親自抽出馬年的「國運籤」，雲天宮副爐主傅俊雲「謝恩行百里」行腳目前也已進入第10...

東港千萬透天厝門口囤資收物如垃圾山 女屋主還做了這件事遭開罰

屏東縣東港鎮重劃區一處逾千萬元透天厝因屋主潘女長期在門口堆置資源回收物淪為垃圾山，嚴重影響周邊環境，未料，潘女日前凌晨2...

遼闊草地就是布景 高雄果嶺自然公園成婚紗照取景首選

占地約70公頃的高雄果嶺自然公園啟用後話題不斷，近期更悄悄成為新人拍攝婚紗照熱點，公園處今天表示，果嶺公園不同於傳統棚拍...

居民受不了颱風壓垮路樹導致大停電 台29線大寮路段將汰換黑板樹

台29線大寮區河堤路段沿途栽種高大黑板樹，前年凱米、山陀兒颱風接連來襲，樹木倒伏橫亙路面，更扯斷電線造成鄰近住戶停電長達...

影／藏身24年終於回家 高雄帝冠車站紅鯉魚重返老位置

陪伴高雄走過數十年的帝冠車站地標紅鯉魚，配合鐵路地下化工程藏身多年，隨著車站完工啟用，市府規畫讓紅鯉魚回到中軸線，高市文...

影／台3線旗山手巾寮路樹整排消失不見 居民喊「好心疼！」

台3線旗山手巾寮通往屏東里港路段沿途路樹成蔭、景觀宜人，鄰近國道10號的高大路樹近日卻遭工人大肆砍伐、準備連根拔起，民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。