東港千萬透天厝門口囤資收物如垃圾山 女屋主還做了這件事遭開罰
屏東縣東港鎮重劃區一處逾千萬元透天厝因屋主潘女長期在門口堆置資源回收物淪為垃圾山，嚴重影響周邊環境，未料，潘女日前凌晨2時許將門前紅線擅自塗成白線。東港警今接獲檢舉後調查屬實，將依違反道路交通管理處罰條例舉發，最高可開罰2400元。
警方表示，接獲民眾檢舉在興中東二街住戶擅自將道路紅色標線塗銷成白色標線。警方調閱周邊監視器，發現是屋主62歲潘女在深夜時塗銷，警方依違反道路交通管理處罰條例第82條1項7款規定舉發。
潘女在門口堆置大量資源回收物，從google街景中還曾看見門前堆置資收物的街景照片，嚴重誇張時宛若垃圾山，附近居民抱怨連連，環保局這3年多來開罰逾20次。
警方提醒，勿擅自設置或變更道路交通標誌標線號誌，違反者可處1200元以上2400元以下罰鍰。
