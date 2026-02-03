聽新聞
高雄六龜綠色隧道 「以路就樹」典範

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄六龜區台廿七線大津路段擁有獨特的「綠色隧道」景觀，原本部分路段狹窄會車不易，過去曾有全台最窄省道之稱。公路局配合拓寬，擬移除兩側芒果樹，一度發生毒樹事件，但在愛樹人士爭取下，施工單位變更設計讓綠樹得以保存，「以路就樹」留下美好典範。

台廿七線六龜路段位處荖濃溪畔，林業保育署至扇平山莊路段栽種芒果樹，形成六龜著名觀光景點，但大津路段最窄處僅四．五公尺，公路局逐年編預算辦理拓寬，其中大津至中興路段是芒果樹集中路段，當年施工單位決議移樹，引發護樹人士反彈，但也有不少居民認為交通安全比樹木重要，雙方相持不下。

二○一七年三月，當地一百廿四棵土芒果樹一夕綠葉變枯黃，失去活力，因情況不單純，警方追查發現原來被人挖洞灌藥，導致近百棵芒果樹在短時間內枯死。

毒樹風波引起各界重視，歷經三年多協調與溝通，公路局與居民達成「以路就樹」及「生態永續」共識，道路拓寬避開芒果樹，二百多棵芒果樹得以全數保存，另種植四公尺蜜源植物當路廊綠籬，防範「蝴蝶路殺」，全台獨一無二的紫蝶公路就此誕生。

