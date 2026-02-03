生態爭議 高雄旗山環保林園大道路樹遭砍

高雄台三線旗山手巾寮通往屏東里港路段及台廿九線大寮區河堤種植的高大樹木，都因強風吹折勾斷電線影響住戶用電面臨存廢，但近日台三線路樹遭大肆砍除，卻引發破壞生態爭議。護樹團體認為，其實電纜地下化即能創造雙贏，不該直接砍移樹木影響生態環境。

省道台三線是銜接高屏二縣市的重要道路，台糖公司一九九八年起在馬路兩側栽種桃花心木、黑板樹、台灣欒樹及青剛櫟木，營造「環保林園大道」，景觀宜人，不過近日大批路樹突遭砍伐，不少民眾看了心疼。居民指路樹突被砍除，整排美麗綠樹變成光禿一片，對照當年豎立的「環保林園大道」解說牌，砍樹行徑顯得十分諷刺。

台糖解釋，黑板樹、桃花心木易受強風吹折，去年兩次颱風來襲，強風吹倒的台三線路樹波及高壓電線造成變電箱爆炸，導致鄰近住戶停水、斷電，民代要求積極處理才決議砍樹，但另側未影響電力系統的樹木不會砍除。

森林城市協會理事長莊傑任說，台三線植樹路段是旗山重要景觀道路，若擔心影響供電可修剪處理，沒必要全部砍掉，且台廿六線墾丁電纜都可以地下化，旗山路段的電纜沒道理不能下地。

另台廿九線大寮區河堤路段沿途栽種高大黑板樹，前年凱米、山陀兒颱風接連來襲，樹木倒伏橫亙路面，更扯斷電線造成停電三天，在地居民並說，黑板樹花季散發難聞氣味，枝椏脆弱易折斷，前年颱風來襲吹斷路樹壓垮多根電線桿，盼更換樹種。立委林岱樺昨會勘，大寮區長鍾炳光也反映，黑板樹成長快，公所每年都要編預算修樹，樹木愈高愈不好修。

經會議討論，各單位決議「分期移除、分段補植」方式改善，二月底前先移除溪寮國小一帶四百八十五株黑板樹，四月底前再完成溪寮至義和里及萬大橋下游至光華路段等區段移除作業。林岱樺表示，路樹處理不應在「砍或不砍」中二選一，而應朝「人本與生態共榮方向」處理。