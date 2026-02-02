快訊

遼闊草地就是布景 高雄果嶺自然公園成婚紗照取景首選

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
果嶺自然公園成為新人拍攝婚紗照，紀錄人生重要時刻的首選場域。圖／翻攝自Threads
占地約70公頃的高雄果嶺自然公園啟用後話題不斷，近期更悄悄成為新人拍攝婚紗照熱點，公園處今天表示，果嶺公園不同於傳統棚拍仰賴人工布景，草地整潔遼闊、光影層次分明，營造清新自然拍攝氛圍，吸引新人前來取景，也讓婚紗攝影團隊直呼「怎麼拍都好看」。

果嶺自然公園保留原有地形與開闊視野，園區內草坡起伏柔和，林蔭成排分布，自然光線條件良好，使整體環境兼具自然感與質感表現，隨著季節與時段變化，光影在樹梢與草地間流轉，為畫面增添層次，也讓拍攝風格更具彈性。

不少前來拍攝的新人分享，果嶺公園交通便利、環境整潔，拍攝過程少了趕場壓力，多了自在輕鬆的互動感。婚紗攝影業者也指出，園區最大優勢在於自然氛圍濃厚，林蔭錯落、光線柔和，不必仰賴過多燈光設備，也能捕捉真實且富情感的畫面。

公園處表示，果嶺自然公園平日原本就是市民散步、休憩的去處，近來也成為婚紗照、畢業照取景熱點，隨著婚紗作品在社群平台曝光，成為年輕世代記錄人生重要時刻的首選場景。

公園處強調，未來將加強園區環境管理與植栽修剪，在兼顧公共使用品質與各類拍攝需求下，維持園區景觀質感，讓更多人看見城市自然美。

婚紗照 新人 光影

