高雄玄鷲山高邑雲天宮抽國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳
高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮將由關聖帝君親自抽出馬年的「國運籤」，雲天宮副爐主傅俊雲「謝恩行百里」行腳目前也已進入第10天，預計以19 天徒步揹轎470公里走訪58間宮廟，為雲天宮的建廟工程祈願集氣，也盼喚起更多善信共同護持。
玄鷲山高邑雲天宮主祀關聖帝君，以濟世、護民、扶弱為宗旨，幾經搬遷，落腳在風水寶地的鳥松赤山湖，廟方表示，雲天宮除固定科儀外，最具代表性的信仰特色為「年度國運籤」，由帝君親抽、宮方解籤，成為台灣宗教界少數兼具文化與精神象徵的儀式。雲天宮抽「年度國運籤」的傳統自2007年開宮以來從未中斷，由關聖帝君親自抽出隔年的「國運籤」，農曆正月15日上元節由宮方解讀籤意，說明流年運勢。雲天宮抽「國運籤」深受重視，每年均吸引大量信眾到場，關心來年國家整體走勢。
雲天宮指出，國運籤並非占卜，而是帝君對國家氣運的慈示，旨在提醒民眾趨吉避凶、心存善念，共同維持社會安穩，宮方並預告，今年國運籤的抽籤儀式將如期舉行，歡迎信眾親臨見證。
