高雄玄鷲山高邑雲天宮抽國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳

高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮將由關聖帝君親自抽出馬年的「國運籤」，雲天宮副爐主傅俊雲「謝恩行百里」行腳目前也已進入第10天，預計以19 天徒步揹轎470公里走訪58間宮廟，為雲天宮的建廟工程祈願集氣，也盼喚起更多善信共同護持。

玄鷲山高邑雲天宮主祀關聖帝君，以濟世、護民、扶弱為宗旨，幾經搬遷，落腳在風水寶地的鳥松赤山湖，廟方表示，雲天宮除固定科儀外，最具代表性的信仰特色為「年度國運籤」，由帝君親抽、宮方解籤，成為台灣宗教界少數兼具文化與精神象徵的儀式。雲天宮抽「年度國運籤」的傳統自2007年開宮以來從未中斷，由關聖帝君親自抽出隔年的「國運籤」，農曆正月15日上元節由宮方解讀籤意，說明流年運勢。雲天宮抽「國運籤」深受重視，每年均吸引大量信眾到場，關心來年國家整體走勢。