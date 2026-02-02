「橋2026繩索救助精英賽」9國競技 高雄消防隊摘冠

快訊

中央社／ 高雄2日電

高雄消防局繩索救援隊奪得今年「橋2026繩索救助菁英邀請賽」冠軍，團隊展現繩索架設能力與戰術決策，在9國、12支隊伍競逐中脫穎而出，展現台灣消防繩索救援國際級水準。

高雄市政府消防局今天發布新聞稿說明，「橋2026繩索救助菁英邀請賽」由消防署指導，於1月29日至2月1日舉行為期4天的研討會及相關賽事。

高雄消防局表示，此次有日本、韓國、拉脫維亞等9個國家、12支隊伍參加，賽事透過高度擬真救援場景，設計多項高難度關卡，考驗參賽隊伍專業技術、體能耐力、臨場判斷及團隊默契。

高雄消防局指出，高雄市消防局繩索救援隊（KRRT）於比賽過程中，展現精準繩索架設能力、流暢作業流程及冷靜沉著的戰術決策，在高壓環境下穩定發揮，以卓越表現摘冠，獲評審團及各國參賽隊伍一致肯定。

高雄消防局表示，賽事期間，各國菁英隊伍也交流救援理念與技術經驗，體現「救援無國界」精神；KRRT透過實戰與國際交流，汲取經驗並精進台灣整體救援能量。

高雄消防局指出，未來將持續精進救援技術、深化人才培訓，同時引進世界先進救援技術與經驗，為守護民眾安全及促進國際救援交流貢獻力量。

