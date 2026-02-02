澎湖國際海上花火節拓展國際市場 500名日客到訪

快訊

中央社／ 澎湖縣2日電

澎湖縣政府拓展國際觀光客源，獲得具體的成效，日本阪急預計於6月4日帶領500名日本旅客蒞臨澎湖實地體驗花火節盛況；另據日方表示，上半年規劃至少10團日本旅客至澎湖觀光旅遊。

澎湖縣政府為拓展國際觀光客源，去年9月間配合觀光署前往日本參加日本國際觀光旅遊展博覽會，由縣府旅遊處長陳美齡、文化局長陳鈺雲與澎湖工策會總幹事張豪澤等人前往辦理旅遊推廣活動，提升澎湖於日本市場的知名度與好感度，獲得極高評價與迴響，今年花火節將有第一個海外企業合作場次。

縣府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節經過多年的努力與行銷下，日本知名的阪急交通社今年將以企業贊助方式參與「2026澎湖國際海上花火節」，辦理企業主題之夜，上半年規劃至少10團日本旅客至澎湖從事觀光旅遊活動，其中6月4日帶領500名日本旅客抵澎實地體驗花火節。

縣府指出，澎湖國際海上花火節已成為台灣最具代表性的觀光活動之一，並獲得交通部觀光署台灣觀光雙年曆國際級活動評鑑認可，不僅是一場煙火展演，更是一個整合觀光行銷、城市品牌、文化與城市品牌行銷產業合作的平台，帶動澎湖整體觀光發展。

縣府指出，2026年擴大辦理花火節，主會場設於澎湖馬公觀音亭園區訂於4月20日及27日先行辦理2場試放場次，為正式活動暖身，並於5月4日盛大開幕，一路延續至8月25日止，其中5月4日至6月25日期間為每週一、四舉辦，6月30日至8月25日，則為每週二舉辦，煙火及無人機展演時間原則於晚間9時登場。

