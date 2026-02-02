快訊

居民受不了颱風壓垮路樹導致大停電 台29線大寮路段將汰換黑板樹

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台29線大寮區河堤路段沿途栽種黑板樹，因為樹木容易被強風折斷，居民曾陳情希望電纜下地，目前會先進行路樹更換。圖／林岱樺服務處提供
台29線大寮區河堤路段沿途栽種黑板樹，因為樹木容易被強風折斷，居民曾陳情希望電纜下地，目前會先進行路樹更換。圖／林岱樺服務處提供

台29線大寮區河堤路段沿途栽種高大黑板樹，前年凱米、山陀兒颱風接連來襲，樹木倒伏橫亙路面，更扯斷電線造成鄰近住戶停電長達3天，居民曾陳情要求電纜地下化。立委林岱樺今會同相關單位會勘決議先更換樹種，4月底前陸續移除約6公里黑板樹，另行評估適合樹種栽種，採「分期移除、分段補植」方式解決路樹倒伏問題。

立委林岱樺今早召集大寮區公所、水利署第七河川分署等相關單位前往河堤路會勘路樹。在地居民說，河堤路段沿線全種黑板樹，開花季節散發難聞氣味；黑板樹的枝椏脆弱易折斷，前年颱風來襲吹斷路樹壓垮多根電線桿，導致多里大停電，盼更換樹種。

大寮區長鍾炳光指出，黑板樹成長快，公所每年都要編預算修樹，樹木愈高愈不好修，前年颱風共造成過溪里、昭明里、大寮里、上寮里及溪寮里等地大停電3天，居民很苦惱。

經由會議討論，各單位決議「分期移除、分段補植」方式改善，2月底前先移除溪寮國小一帶485株黑板樹，4月底前再完成溪寮至義和里，以及萬大橋下游至光華路段等區段移除作業。鍾炳光強調，在地居民不是以砍樹為目的，而是希望黑板樹移除後改種其他路樹，新樹種將邀集地方討論決定。

林岱樺表示，路樹處理不只是「砍或不砍」的二選一，而是以「人本與生態共榮」為方向，透過科學評估、分批更替及適地適木補植，讓河堤綠廊更安全、更好走、更宜居。

水利署第七河川分署將辦理「補植樹種說明會」，公開說明補植方向與作法，預計7月底前完成植栽工程。

立委林岱樺（左三）會同水利署第七河川分署長李宗恩（左一）、大寮區長鍾炳光（右一）等人會勘台29線大寮河堤路段的黑板樹，未來將汰換新樹種。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺（左三）會同水利署第七河川分署長李宗恩（左一）、大寮區長鍾炳光（右一）等人會勘台29線大寮河堤路段的黑板樹，未來將汰換新樹種。圖／林岱樺服務處提供

