影／藏身24年終於回家 高雄帝冠車站紅鯉魚重返老位置
陪伴高雄走過數十年的帝冠車站地標紅鯉魚，配合鐵路地下化工程藏身多年，隨著車站完工啟用，市府規畫讓紅鯉魚回到中軸線，高市文化局表示，為重現車站熟悉的樣貌，將搭配噴水池還原景觀，目前已進入收尾階段，預計農曆年前可完工。
帝冠車站建於1941年日治時代，1960年代站前規畫噴水池，呼應原所在的大港庄舊地名，紀念當年漁村溪流鯉魚密布，因此將水池主角雕塑成鯉魚造型。
老高雄人回憶，早年鯉魚並非鮮紅色，而是偏水泥原色，後來修繕變紅色，紅鯉魚稱呼也沿用至今，數十年來，紅鯉魚位在車站前方水池中，不只是裝飾，更成為等車、集合、辨識方向的重要地標。
鐵路地下化工程動工，紅鯉魚暫時移置消失在大眾眼前，如今藏身24年歸位亮相，也勾起不少人回憶童年「小時候會在圓環噴水池看魚、玩水」、「紅鯉魚是高雄人的共同記憶，放回原位最對味」、「終於回來了」。
高市文化局指出，紅鯉魚雕像2002年配合帝冠式車站遷移工程，先移置保管、包覆存放在工區內，去年配合工程遷移回車站中軸線，9月啟動修復歸位工程，歷經6個月重建，紅鯉魚已復位，現正進行收尾階段，整體魚池景觀工程預計2月初可完工。
文化局表示，紅鯉魚約有60多年歷史，雖不具文化資產身份，但長期承載著旅鄉遊子的情感記憶，待圍籬拆除後，重新以熟悉的姿態回到車站前。
文化局說，鯉魚歷經多年風吹日曬雨淋，已有些許損壞，工程期間進行修補及補色，池體則重新設計為磨石子表面，也會恢復原有噴水池的功能，加上夜間照明，完工後將會成為高雄車站的新地標。
