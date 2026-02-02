超人力霸王登陸港都 高雄文化遊艇3日起預購

快訊

中央社／ 高雄2日電

2026高雄燈會主題IP「超人力霸王」2月7日起登場，高雄市政府為提供遊客更特別觀展體驗，推出「文化遊艇賞IP船班」，可從海上近距離感受角色魅力，航程約50分鐘，3日起預購。

船班票價每人新台幣499元，並有兒童及軍、警、消及海巡人員優惠價249元。

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」2月7日到3月1日舉行，主題IP是「超人力霸王」，「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」將現身愛河灣。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，購票者可獲限量IP貼紙，船上也提供專業導覽。船班結合高雄福華大飯店與高鐵假期推住宿套票，下訂加贈限量IP一卡通。

航班沿途經過香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點，除欣賞IP角色，也是探索高雄港之旅，可從海上視角欣賞港灣美，感受海洋城市魅力。

此外，春節期間另規劃通往紅毛港文化園區專屬航線，農曆初一到初五（2月17日到21日）紅毛港文化園區辦「紅毛港歡樂行春趣」，涵蓋闖關集章、古早柑仔店體驗等，區內「小紅食堂」推600元起限定年菜套餐。

