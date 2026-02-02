2026香港年宵 2月18日高雄中央公園登場

高雄市政府攜手台灣香港協會共同舉辦的「2026香港年宵在高雄」活動，將於2月18日至20日於高雄中央公園登場。結合市集、音樂演出等，打造港味十足的節慶氛圍。

「香港年宵在高雄」活動，今年已邁入第4年舉辦，歷年皆吸引大批民眾參與。今年活動結合市集、音樂演出、藝術展覽、足球工作坊與文化講座等內容，邀市民在春節連假期間走入香港年節文化。

活動期間將集結來自全台各地的香港人，帶來多款道地香港街頭美食與特色手作，包括復刻重現的沙翁、臘腸卷，及多樣港式家常料理與文創商品；舞台演出方面，邀請April四月、魔王四重奏等團隊演出。

今年活動還規劃親子足球工作坊，打造氣墊足球場，讓親子在互動闖關中體驗足球樂趣。文化藝術方面，邀請香港藝術家林卓珈與多名藝術家進行跨界聯合創作，透過講座與導覽，展現多元香港文化。

高雄市行政暨國際處表示，高雄長期重視多元文化交流，透過持續舉辦香港年宵活動，不僅讓在台港人能在高雄感受熟悉的年節氛圍，也促進台灣民眾對香港文化的認識與理解。

「2026香港年宵在高雄」自2月18日至20日，農曆新年初二到初四，每日下午1時至晚上8時在高雄中央公園舉行，歡迎全台民眾共襄盛舉。