影／台3線旗山手巾寮路樹整排消失不見 居民喊「好心疼！」

台3線旗山手巾寮通往 屏東 里港路段沿途 路樹 成蔭、景觀宜人，鄰近 國道 10號的高大路樹近日卻遭工人大肆砍伐、準備連根拔起，民眾見狀紛喊「心疼」，質疑台糖公司為種電砍伐數百棵樹木，護樹團體則呼籲立刻停工、研商雙贏作法。

台糖公司表示，台3線沿途豎立不少電線桿，高大黑板樹、桃花心木受強風吹拂容易折斷，多次颱風打斷電纜造成鄰近住戶停水、停電，另側未影響電力系統的樹木不會砍除。

省道台3線是銜接高雄旗山至屏東里港、九如等地的重要道路，台糖公司在馬路兩側擁有廣袤土地，1998年配合政策推動「環保林園大道」。當年在台3線兩側台糖土地栽種桃花心木、黑板樹、台灣欒樹及青剛櫟等樹木，高大樹木綠意盎然，道路景觀受遊客及居民喜愛。

近日居民發現，鄰近高速公路出口處的路樹突然被工人砍除，涼爽路面變成陽光直射，整排美麗綠樹也變成光禿禿一片，相對於當年在道路旁豎立的「環保林園大道」解說告示牌，砍樹行徑十分諷刺，「看著大樹一棵棵倒下，十分心疼」。

台糖公司農場課解釋，此路段需要砍除路樹的道路長度約3公里，主要栽種黑板樹及桃花心木，數量無法估算；旗山淨水廠位於手巾寮附近，去年兩次颱風來襲，強風吹倒路樹波及路旁高壓電線造成變電箱爆炸，導致住家停電24小時且影響自來水供應，應民代要求積極處理才決議砍樹。