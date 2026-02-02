快訊

受夠Google搜尋AI摘要？4方法移除 還原最乾淨的Google Search搜尋結果

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

影／台3線旗山手巾寮路樹整排消失不見 居民喊「好心疼！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台3 線旗山路段的路樹遭人大肆砍伐引發民眾反彈，地面遍布砍樹留下的木料。記者徐白櫻／攝影
台3 線旗山路段的路樹遭人大肆砍伐引發民眾反彈，地面遍布砍樹留下的木料。記者徐白櫻／攝影

台3線旗山手巾寮通往屏東里港路段沿途路樹成蔭、景觀宜人，鄰近國道10號的高大路樹近日卻遭工人大肆砍伐、準備連根拔起，民眾見狀紛喊「心疼」，質疑台糖公司為種電砍伐數百棵樹木，護樹團體則呼籲立刻停工、研商雙贏作法。

台糖公司表示，台3線沿途豎立不少電線桿，高大黑板樹桃花心木受強風吹拂容易折斷，多次颱風打斷電纜造成鄰近住戶停水、停電，另側未影響電力系統的樹木不會砍除。

省道台3線是銜接高雄旗山至屏東里港、九如等地的重要道路，台糖公司在馬路兩側擁有廣袤土地，1998年配合政策推動「環保林園大道」。當年在台3線兩側台糖土地栽種桃花心木、黑板樹、台灣欒樹及青剛櫟等樹木，高大樹木綠意盎然，道路景觀受遊客及居民喜愛。

近日居民發現，鄰近高速公路出口處的路樹突然被工人砍除，涼爽路面變成陽光直射，整排美麗綠樹也變成光禿禿一片，相對於當年在道路旁豎立的「環保林園大道」解說告示牌，砍樹行徑十分諷刺，「看著大樹一棵棵倒下，十分心疼」。

台糖公司農場課解釋，此路段需要砍除路樹的道路長度約3公里，主要栽種黑板樹及桃花心木，數量無法估算；旗山淨水廠位於手巾寮附近，去年兩次颱風來襲，強風吹倒路樹波及路旁高壓電線造成變電箱爆炸，導致住家停電24小時且影響自來水供應，應民代要求積極處理才決議砍樹。

森林城市協會理事長莊傑任表示，台3線植樹路段接近國道10號高速公路，這裡是旗山觀光重要景觀道路，若擔心影響供電可以修剪處理，沒必要全部砍掉，此外台26線墾丁電纜可以地下化，沒道理旗山路段不能下地，明明可以雙贏為何要直接砍樹，不尊重生態環境。

台3線旗山手巾寮路段的高大路樹去年颱風季倒伏造成電力中斷，右側整排路樹已經被工人砍除殆盡。記者徐白櫻／攝影
台3線旗山手巾寮路段的高大路樹去年颱風季倒伏造成電力中斷，右側整排路樹已經被工人砍除殆盡。記者徐白櫻／攝影
台3線旗山手巾寮兩側台糖土地栽種高大路樹，圖片左側路樹即將整排砍除。記者徐白櫻／攝影
台3線旗山手巾寮兩側台糖土地栽種高大路樹，圖片左側路樹即將整排砍除。記者徐白櫻／攝影
台3 線旗山路段約3公里單側路樹即將全數砍除，工人從樹頭直接砍除高大喬木。記者徐白櫻／攝影
台3 線旗山路段約3公里單側路樹即將全數砍除，工人從樹頭直接砍除高大喬木。記者徐白櫻／攝影

路樹 黑板樹 桃花 屏東 國道

延伸閱讀

開車行經成大醫院旁路樹突倒塌 車被壓壞法院判成大醫得賠7萬

雲林古坑綠色隧道台3線發生車禍 造成5傷送醫

高雄旗山放鞭炮炸車釀火警 犯嫌先前曾砸門窗遭提告

重機行經苗栗獅潭台3線過彎自摔 騎士傷重不治

相關新聞

影／台3線旗山手巾寮路樹整排消失不見 居民喊「好心疼！」

台3線旗山手巾寮通往屏東里港路段沿途路樹成蔭、景觀宜人，鄰近國道10號的高大路樹近日卻遭工人大肆砍伐、準備連根拔起，民眾...

高雄自來水幹管破漏影響供水 5日停水20小時搶修影響範圍曝光

高雄市楠梓、橋頭區交界處的清水主幹管破損漏水，大量自來水往大排外洩，自來水公司七區處公告2月5日凌晨0時許將停水20小時...

管線破漏惡化需再修補 2月5日楠梓、橋頭、梓官等3區將停水20小時

高雄市楠梓、橋頭區交界的台17線典昌路自來水主幹管日前破損漏水，臨時處置後仍持續惡化，自來水公司評估有擴大風險，訂2月5...

屏東迎春祈福法會 千人點燈誦經迎新年

屏東縣政府與各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」活動，1日由屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦，來自全國各...

高雄大業北路「徵收超過30年」仍未闢建 違建危樓遍地讓公安危險

高雄小港區大業北路連接小港機場、中鋼和港區，大貨車頻繁通行屬易肇事路段，當地早在30年前已被市府徵收為綠地，卻因近50戶...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。