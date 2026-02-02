快訊

受夠Google搜尋AI摘要？4方法移除 還原最乾淨的Google Search搜尋結果

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

高雄自來水幹管破漏影響供水 5日停水20小時搶修影響範圍曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄典昌路自來水幹管破漏，水公司2月5日將停水20小時搶修。取自自來水公司第七區管理處
高雄典昌路自來水幹管破漏，水公司2月5日將停水20小時搶修。取自自來水公司第七區管理處

高雄市楠梓、橋頭區交界處的清水主幹管破損漏水，大量自來水往大排外洩，自來水公司七區處公告2月5日凌晨0時許將停水20小時搶修，停水範圍為梓官區全區；橋頭、楠梓部分里別，總計影響5.2萬戶用水，提醒民眾提早備水。

橋頭區典昌路口徑1200mmSP管，為水公司第七區管理處從給水廠送往沿海地區家戶的清水主幹管，但上月21日出現破損，水公司先以鋼板擋水，防止水沖蝕管體，近日鋼板又被水沖破。

民眾近日發現擋板被水沖破，水公司七區處評估漏水影響變大，辦理緊急搶修，且主幹管是鋼管，必須採取焊接工法，需要長時間維修，公告2月5日週四凌晨0時至晚間20時共20小時進行停水搶修，總計影響5.2萬戶用水。

依據自來水公司第七區管理處公告，停水區域為梓官區全區；橋頭區頂鹽里；楠梓區建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。

水公司七區處提醒民眾停水期間要備水使用，另抽水馬達應暫時關閉以免空抽。

高雄典昌路自來水幹管破漏，水公司2月5日將停水20小時搶修。取自左營楠梓人社團
高雄典昌路自來水幹管破漏，水公司2月5日將停水20小時搶修。取自左營楠梓人社團

水公司 停水 漏水

延伸閱讀

陸長租公寓業者傳爆雷 租客突遭停水停電被迫搬家

淡水停水補償審核完成 新工處：2月4日起領取

管線破漏惡化需再修補 2月5日楠梓、橋頭、梓官等3區將停水20小時

基隆八堵路破管昨晚停水5千戶搶修 預計今上午9點恢復供水

相關新聞

影／台3線旗山手巾寮路樹整排消失不見 居民喊「好心疼！」

台3線旗山手巾寮通往屏東里港路段沿途路樹成蔭、景觀宜人，鄰近國道10號的高大路樹近日卻遭工人大肆砍伐、準備連根拔起，民眾...

高雄自來水幹管破漏影響供水 5日停水20小時搶修影響範圍曝光

高雄市楠梓、橋頭區交界處的清水主幹管破損漏水，大量自來水往大排外洩，自來水公司七區處公告2月5日凌晨0時許將停水20小時...

管線破漏惡化需再修補 2月5日楠梓、橋頭、梓官等3區將停水20小時

高雄市楠梓、橋頭區交界的台17線典昌路自來水主幹管日前破損漏水，臨時處置後仍持續惡化，自來水公司評估有擴大風險，訂2月5...

屏東迎春祈福法會 千人點燈誦經迎新年

屏東縣政府與各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」活動，1日由屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦，來自全國各...

高雄大業北路「徵收超過30年」仍未闢建 違建危樓遍地讓公安危險

高雄小港區大業北路連接小港機場、中鋼和港區，大貨車頻繁通行屬易肇事路段，當地早在30年前已被市府徵收為綠地，卻因近50戶...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。