高雄自來水幹管破漏影響供水 5日停水20小時搶修影響範圍曝光
高雄市楠梓、橋頭區交界處的清水主幹管破損漏水，大量自來水往大排外洩，自來水公司七區處公告2月5日凌晨0時許將停水20小時搶修，停水範圍為梓官區全區；橋頭、楠梓部分里別，總計影響5.2萬戶用水，提醒民眾提早備水。
橋頭區典昌路口徑1200mmSP管，為水公司第七區管理處從給水廠送往沿海地區家戶的清水主幹管，但上月21日出現破損，水公司先以鋼板擋水，防止水沖蝕管體，近日鋼板又被水沖破。
民眾近日發現擋板被水沖破，水公司七區處評估漏水影響變大，辦理緊急搶修，且主幹管是鋼管，必須採取焊接工法，需要長時間維修，公告2月5日週四凌晨0時至晚間20時共20小時進行停水搶修，總計影響5.2萬戶用水。
依據自來水公司第七區管理處公告，停水區域為梓官區全區；橋頭區頂鹽里；楠梓區建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。
水公司七區處提醒民眾停水期間要備水使用，另抽水馬達應暫時關閉以免空抽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言