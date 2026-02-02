澎湖漁民潮間帶照海 幸運捕獲近2斤野生紅蟳
澎湖陳姓漁民今天清晨在潮間帶海域「照海」時，意外捕捉到一隻近2斤的野生「紅蟳」，經一番人蟳大戰後才予制服，賺到少見的戰利品。
陳姓漁民今天清晨4時，寒風稍為減弱，但飄著小雨，仍以日常一樣，穿著防風的雨衣褲，戴著頭燈，下海至珊瑚礁岩淺坪的潮間帶海域「照海」，捕捉沙蟹與撿拾螺貝等。
陳姓漁民今天在潮間帶的珊瑚礁岩淺坪上，撿拾有近40粒「紅螺」與零星的「鐘螺」等，其中最大的收獲是意外捕捉到一隻近2斤的野生「紅蟳」，人蟳在潮間帶上，費了一番角力，才制服紅蟳，「照海」能捉到「紅蟳」，還是相當少見，立刻返回馬公。
陳姓漁民表示，連日配合清晨退潮時分，前往澎湖潮間帶海域「照海」，捕捉沙蟹與撿拾螺貝等，都大有斬獲，除了1月31日撿拾到233粒「紅螺」的新紀錄外，今天再幸運捕捉到一隻少見的近2斤野生「紅蟳」，盛讚澎湖潮間帶海洋生物多元而豐富。
「照海」在澎湖來說，是夜間在海上潮間帶的一項漁事作為，民眾配合海水退潮之際，戴著照明燈具下海，到潮間帶捕捉魚蝦蟹螺貝等海產品。
