管線破漏惡化需再修補 2月5日楠梓、橋頭、梓官等3區將停水20小時

高雄市楠梓、橋頭區交界的台17線典昌路自來水主幹管日前破損漏水，臨時處置後仍持續惡化，自來水公司評估有擴大風險，訂2月5日凌晨緊急搶修，屆時將停水20小時，梓官、橋頭及楠梓等3區共約5.2萬戶用水將受影響。

自來水公司指漏水的管線為橋頭區典昌路口徑1200毫米的SP鋼管，是由給水廠輸送清水至沿海地區的重要主幹管。這條管線上月突然破損，水公司先於1月21日晚間11時至22日清晨6時進行7小時夜間停水施工，增設鋼板防護減緩水流沖蝕，並完成初步探測，確認漏水位置並研議修復方式。

不過近日巡檢發現，原先設置的鋼板已遭水流沖破，漏水情形加劇，不及時處理，恐影響供水安全。由於主幹管為鋼管材質，修復施工時間較長，因此訂2月5日凌晨0時至晚間20時停水搶修。

停水範圍包括梓官區全區；橋頭區頂鹽里；楠梓區則涵蓋建昌、興昌、中和、廣昌、泰昌、盛昌、仁昌、加昌、國昌、裕昌、福昌、大昌、宏昌、久昌、中興及藍田等里，共計影響約5.2萬戶。

水公司提醒受影響戶，停水前請民眾提早儲水，並避免於停水前集中大量取水，以免管線末端用戶無水可用；且務必關閉抽水馬達，避免空轉造成設備損壞或引發火災。