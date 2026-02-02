快訊

玉山積雪1公分！周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 低溫探8度

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東迎春祈福法會 千人點燈誦經迎新年

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂。記者潘奕言／攝影
屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府與各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」活動，1日由屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂，縣長周春米也到場參加，並感謝宗教團體在心理及物資上的付出，安定人心與社會。

屏東縣聯合祈福法會今年邁入第12年，每年吸引跨宗教團體約5000人共襄盛舉。1日活動由長老與法師帶領民眾恭誦「八吉祥經」，會場內一盞盞祈福燈依序點亮，象徵光明與希望，眾人雙手合十、祈禱誦經，寄託新年的美好祝願。

縣長周春米也率各局處首長，在屏東縣佛教會理事長釋見引法師帶領下，齊誦祝禱詞並進行祈福點燈儀式，場面溫暖莊嚴。她說深刻感受到佛教與宗教的安定力量，縣府施政也要像宗教一樣，深入每個角落、每個人，持續推動地方建設、全齡照顧、族群共融、發展科技與產業，讓屏東一年比一年好。

釋見引表示，今年祈福活動以「善念為根、慈悲以行」為核心，儀式簡單且隆重，希望透過宗教力量為台灣帶來平安、消弭災厄，同時透過實際行動落實佛法精神，將關懷與溫暖送到社會每個角落，為社會注入正向能量。

她說，縣府舉辦迎春祈福法會12年來，佛教會從未缺席，未來也將持續推動慈善公益事業，提升社會服務能量，加強國際佛教組織交流。也希望透過此次宗教祈福活動，凝聚社會善念，讓人人心安、社會祥和。

屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂，縣長周春米（右）與屏東縣佛教會理事長釋見引法師一起祈福。記者潘奕言／攝影
屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂，縣長周春米（右）與屏東縣佛教會理事長釋見引法師一起祈福。記者潘奕言／攝影
屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂。記者潘奕言／攝影
屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂。記者潘奕言／攝影
屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂，縣長周春米（左）與屏東縣佛教會理事長釋見引法師一起祈福。記者潘奕言／攝影
屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂，縣長周春米（左）與屏東縣佛教會理事長釋見引法師一起祈福。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 佛教 法會

延伸閱讀

恆春出火地質公園啟用 水火共生地景揭新篇章

明華園戲劇總團青年軍回鄉公演「王子復仇記」 周春米：世代傳承

打造客庄全齡照護 屏東竹田鄉衛生所重建啟用

春節將至…屏東愛心雞湯送暖 關懷全縣4318名獨居老人

相關新聞

高雄大業北路「徵收超過30年」仍未闢建 違建危樓遍地讓公安危險

高雄小港區大業北路連接小港機場、中鋼和港區，大貨車頻繁通行屬易肇事路段，當地早在30年前已被市府徵收為綠地，卻因近50戶...

屏東迎春祈福法會 千人點燈誦經迎新年

屏東縣政府與各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」活動，1日由屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦，來自全國各...

男子遭怪手壓死家頓失支柱 屏縣佛教會與縣府年前送暖

日前屏東縣萬巒鄉43歲孫男上班途中遭掉落的怪手壓死，留下血癌的妻子及3名就學的孩子，家庭頓失經濟支柱。屏東縣佛教會理事長...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。