屏東迎春祈福法會 千人點燈誦經迎新年
屏東縣政府與各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」活動，1日由屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館舉辦，來自全國各地佛教代表及各界人士齊聚一堂，縣長周春米也到場參加，並感謝宗教團體在心理及物資上的付出，安定人心與社會。
屏東縣聯合祈福法會今年邁入第12年，每年吸引跨宗教團體約5000人共襄盛舉。1日活動由長老與法師帶領民眾恭誦「八吉祥經」，會場內一盞盞祈福燈依序點亮，象徵光明與希望，眾人雙手合十、祈禱誦經，寄託新年的美好祝願。
縣長周春米也率各局處首長，在屏東縣佛教會理事長釋見引法師帶領下，齊誦祝禱詞並進行祈福點燈儀式，場面溫暖莊嚴。她說深刻感受到佛教與宗教的安定力量，縣府施政也要像宗教一樣，深入每個角落、每個人，持續推動地方建設、全齡照顧、族群共融、發展科技與產業，讓屏東一年比一年好。
釋見引表示，今年祈福活動以「善念為根、慈悲以行」為核心，儀式簡單且隆重，希望透過宗教力量為台灣帶來平安、消弭災厄，同時透過實際行動落實佛法精神，將關懷與溫暖送到社會每個角落，為社會注入正向能量。
她說，縣府舉辦迎春祈福法會12年來，佛教會從未缺席，未來也將持續推動慈善公益事業，提升社會服務能量，加強國際佛教組織交流。也希望透過此次宗教祈福活動，凝聚社會善念，讓人人心安、社會祥和。
