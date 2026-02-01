恆春出火地質公園啟用 水火共生地景揭新篇章

快訊

中央社／ 屏東縣1日電
屏東縣政府打造最新觀光地標「恆春出火地質公園」，1日傍晚開幕，以自然「出火」現象為核心，透過整體場域視野與步行動線重新整理，讓民眾貼近欣賞火焰與水域交織的特殊畫面。中央社
屏東縣最新觀光地標「恆春出火地質公園」今天傍晚正式啟用，以水火共生地景劇場揭開新篇章，並由金曲卡司動力火車及戴曉君熱力開唱，吸引3000名持票民眾入場參與。

距恆春鎮約1公里路程的恆春出火地質公園，今天傍晚舉行開幕儀式，採持票者免費進場，下午即陸續湧入人潮、現場座無虛席。夜幕降臨後，「蒂摩爾古薪舞集」以融合自然意象舞蹈揭開活動序幕，接著排灣族歌手戴曉君熱力開唱，隨後進行莊嚴祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，象徵恆春出火地質公園邁向全新篇章。

屏東縣長周春米主持啟用儀式致詞表示，老恆春人都知道出火奇景，「縣府希望生生不息的火能夠一直燃燒下去」，並將如此特殊的場域變成生態密林，民眾可白天散步、夜間觀星，旅遊服務中心內還有許多藝術珍品，未來也將舉辦小農市集。

她說，感謝前來見證出火新篇章的鄉親，並期盼園區生生不息。

啟用儀式由周春米與多名地方民代共同點亮園區核心地景，象徵出火地質公園正式邁入對外開放新階段。動力火車壓軸登場，以多首經典金曲掀起全場大合唱，歌聲在星空與火光之間迴盪，將開幕夜晚氣氛推向最高潮。

屏東縣政府交通旅遊處表示，恆春出火地質公園以地底自然湧出的「出火」現象為核心，透過整體場域視野與步行動線重新整理，讓民眾能以更貼近地景方式，欣賞火焰與水域交織的特殊畫面。

交旅處表示，恆春出火地質公園未來不僅是近距離觀察地質景觀的重要場域，也將成為南台灣具代表性的夜間與星空觀測據點。

交旅處說明，園區室內場館已完成招商，館內持續進行營運前優化準備，因此暫不開放。2日起免費開放戶外場域，預計17日全區試營運並收費，恆春、牡丹、車城、滿州等4鄉鎮居民免費。詳細收費資訊與營業時間，將另行公告於交旅處網站及屏東GO好玩臉書(Facebook)專頁等處。

恆春出火地質公園1日傍晚正式啟用，園區不僅是近距離觀察地質景觀的重要場域，屏東縣政府同步規劃觀星空間，期盼此地成為南台灣具代表性的夜間與星空觀測據點。中央社
恆春出火地質公園1日傍晚開幕，現代舞團「蒂摩爾古薪舞集」以夜空與山景為幕，帶來融合自然意象的舞蹈，為園區揭開新篇章。中央社
