高雄大業北路「徵收超過30年」仍未闢建 違建危樓遍地讓公安危險

高雄小港區大業北路連接小港機場、中鋼和港區，大貨車頻繁通行屬易肇事路段，當地早在30年前已被市府徵收為綠地，卻因近50戶占用戶反對拆遷，遲未拓寬道路和開闢，造成整段綠帶成為違建、危樓、違停集中地，人行道堆放雜物、環境髒亂，成小港歷史沈痾，市府雖已編列7500萬元自拆獎勵金和開闢經費，但受影響住戶仍堅決反對。

小港區大業北路自二苓路起至中鋼路為都市計畫綠地，全段路長約1020公尺，寬度11公尺（含6公尺人行道和5公尺綠帶），1990年市府以特別預算經內政部核准完成徵收，土地已為市府所有，但遲未開闢，造成當地占用戶眾多，有危樓、違建、違停亂象，成為小港區危險地帶，2001年辦理小港綠地開闢工程在案時，現地勘查占用戶約58戶。

市議員黃彥毓表示，大業北路連接小港機場、空中大學，又鄰近港區，是大貨車頻繁通行的要道，屬易肇事路段，當地違建數量多，不只市容雜亂，更埋下治安與公共安全風險，市府應主動加強向當地緩拆住戶說明拆除及救濟金發放事宜，占用戶徵收款、安置規劃等期程。

市議員鄭光峰表示，大業北路從二苓路至中鋼路段綠地長期未開闢，2001年市府辦理綠地開闢時，因民眾陳抗，前市長謝長廷簽准暫緩拆除，同意緩拆至綠地計畫開關年限2006年，目前已逾專案簽准緩拆期限，但延滯至今已成歷史沉痾。

公園處去年10月查估，發現路段牴觸綠帶地上物尚有48戶，其中建物有40戶、棚架有3戶、其他地上物有5戶。鳳宮里長曾清全表示，大業北路許多破敗老屋，結構不穩易受天災影響，市府遲未整理。二苓里長馮見仁表示，當地馬路已徵收數十年缺乏規劃，未拓寬之下導致人行道違停嚴重、雜物堆放，建議開闢同時增設自行車道銜接高雄公園。

不過公園處去年11月辦說明會，許多緩拆戶出面反對拆遷，稱住宅屋齡已超過50年，拆遷退縮後造成損失巨大，恐成危樓。市議員陳麗娜表示，市府應優先開闢人行道，確保人行安全，但綠帶規畫恐衝擊停車，有檢討空間，整體道路設計導致部分合法民宅被迫拆除，破壞社區完整性與長期生活環境，市府應提出不涉及民宅拆除的替代方案。