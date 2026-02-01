快訊

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

知名「愛他美」嬰幼奶粉疑仙人掌桿菌汙染 食藥署：國內未輸入

染漢他病毒致死憂大安森林公園松鼠成風險 台大醫解釋了

澎湖漁民潮間帶「照海」 捕獲逾200粒紅螺大豐收

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖陳姓民眾昨天清晨時分，在珊瑚礁岩淺坪的潮間帶海域「照海」時，意外發現整窩的「紅螺」，數量逾230粒，足足裝滿2個簍子，創下拾獲海螺新紀錄外，也為新年的海事開啟好兆頭。

平日與海為伍的陳姓民眾，把握冬令時節難得的好潮汐，1月31日清晨時分，如常穿著防風的雨衣褲，頭戴頭燈，在低溫、寒風中，下海至珊瑚礁岩淺坪的潮間帶海域「照海」，捕捉沙蟹與撿拾螺貝等。

陳姓民眾意外在潮間帶的一處珊瑚礁岩淺坪上，發現棲息著密密麻麻的「紅螺」與零星的「鐘螺」、沙蟹，其中「紅螺」的數量，多達233粒，足足裝滿2個簍子，花費很大力氣才扛上岸來，帶著滿滿收穫返回馬公。

陳姓民眾表示，以往潮間帶的「照海」，無論是白天或是晚上或清晨時分，所捕獲的螺貝，數量多是零星，但今天清晨的「照海」，一口氣拾獲這麼多的「紅螺」，是靠海維生20餘年來的第一次，也創下了拾螺的新紀錄，感覺很有成就感，期盼這新的一年裡，未來在潮間帶上，都能有如此豐收。

「照海」在澎湖來說，是夜間在海上潮間帶的一項漁事作為，民眾配合海水退潮之際，戴著照明燈具下海，到潮間帶捕捉魚蝦蟹螺貝等海產品。

澎湖農漁局表示，「紅螺」是海螺的物種之一，學名叫「角赤旋螺」，一般殼長10至25公分，螺塔高尖，各層間有突瘤，褐表紅褐，殼皮發達，因殼皮具生長線而形成絲狀的紋線，生長棲息於在潮間帶至淺海的珊瑚礁或岩礁底間，是大型經濟型食用螺類淺海珊瑚礁，由於肉質鮮美，甚獲消費者喜歡，外殼還可加工作為藝品，極具經濟價值。

珊瑚礁 潮間帶 澎湖

