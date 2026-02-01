男子遭怪手壓死家頓失支柱 屏縣佛教會與縣府年前送暖

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動。圖／萬法寺提供
屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動。圖／萬法寺提供

日前屏東縣萬巒鄉43歲孫男上班途中遭掉落的怪手壓死，留下血癌的妻子及3名就學的孩子，家庭頓失經濟支柱。屏東縣佛教會理事長釋見引法師響應屏東縣政府春節送暖．歲末關懷」活動，特捐5萬元急難救助金給家屬，盼能暫紓解家庭困境。

屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發放低收入戶每戶1000元紅包及生活物資。昨日在萬巒鄉泗溝風雨球場發放，希望讓弱勢家戶在春節前夕，感受到關懷與過年的喜悅。

釋見引表示，縣府長期照顧弱勢族群，宗教界也責無旁貸，與政府攜手合作為社會付出心力。她說，今年特別準備質感良好的毛毯，希望在氣候多變時節，讓低收入戶感受到實在的溫暖。

縣府社會處長劉美淑表示，縣府每年都會在春節前夕辦理33鄉鎮歲末關懷活動，感謝釋見引法師認助物資與紅包，長期關心弱勢，是地方最溫暖的後盾，協助更多家庭穩定的生活。

釋見引也集結屏東縣佛教會、潮州妙光禪寺、萬巒萬法寺、內埔佛恩寺、妙覺寺等佛寺，在泰武、潮州、萬巒、內埔等鄉鎮發放物資與紅包，協助1227戶弱勢家戶度過年節。同時捐助5萬元給不幸遭怪手壓死的孫男家屬，希望能助其暫解困境。

屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，左起萬巒鄉長林國順、社會處長劉美淑、屏東縣佛教會理事長釋見引。圖／萬法寺提供
屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，左起萬巒鄉長林國順、社會處長劉美淑、屏東縣佛教會理事長釋見引。圖／萬法寺提供
屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，社會處長劉美淑（左起）、屏東縣佛教會理事長釋見引致贈家戶紅包、毛毯。圖／萬法寺提供
屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，社會處長劉美淑（左起）、屏東縣佛教會理事長釋見引致贈家戶紅包、毛毯。圖／萬法寺提供
屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動。圖／萬法寺提供
屏東縣政府結合全縣佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動。圖／萬法寺提供

