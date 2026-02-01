聽新聞
高雄二聖路住戶仍盼讓售 台鐵重申：占用戶須繳補償金

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺／高雄報導
高雄市二聖路住戶占用台鐵機廠圍牆外緩衝帶，遭追訴5年土地補償使用金。記者郭韋綺／攝影
高雄市二聖路住戶占用台鐵機廠圍牆外緩衝帶，遭追訴5年土地補償使用金。記者郭韋綺／攝影

台鐵高雄機廠僅一牆之隔的二聖路數十戶住家，30多年前因市府拓寬道路徵收土地，房屋被削去大半僅剩6、7坪，往後側加蓋卻占用台鐵土地被追討土地使用補償金，且恐面臨拆除。台鐵回應，去年7月協調會決議，占用期間仍須繳納補償金，需分期繳納者可提出申請。但住戶仍盼台鐵讓售土地，讓住宅就地合法。

台鐵重申，二聖路住戶占用台鐵原高雄機廠後方用地，經航照圖判定，不符占建承租規定。台鐵為土地管理權人，去年5月依法排除占用，7月16日舉辦協調會議，決議占用人需繳納占用期間土地使用補償金，有分期繳納需求的個案，可提出申請。

占地32公頃的台鐵高雄機廠現已變更特定文化休閒專用區，但與機廠後方住戶的土地糾葛迄今未解。住戶蔡坤煌說，當年住戶是為配合道路開闢，房地才縮成一小塊，往後側加蓋又因占用土地要繳補償使用金，苦不堪言。

蔡表示，現地已由交通部撥交市府統籌規畫，住戶希望市府能透過都市計畫手段，將獲得的抵費地畫在原高雄機廠後方，然後開放讓售給現有住戶。遺憾的是，每問及此事，台鐵與市府都踢來踢去。此案事後多次開會總是不了了之。

