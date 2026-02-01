高雄小港大業北路徵收地閒置30年 違停、違建亂象未解

聽新聞
聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
小港區大業北路30年前被徵收為綠地，但遲未闢建，造成整段綠帶成違建、危樓、違停集中地，人行道堆放雜物、環境髒亂。記者宋原彰／攝影
小港區大業北路30年前被徵收為綠地，但遲未闢建，造成整段綠帶成違建、危樓、違停集中地，人行道堆放雜物、環境髒亂。記者宋原彰／攝影

高雄小港區大業北路大貨車通行頻繁，屬易肇事路段，當地早在30年前被市府徵收為綠地，卻因近50戶占用戶反對拆遷，遲未闢建道路，整段綠帶更淪為違建、危樓、違停集中地，環境髒亂，市府編列7500萬元自拆獎勵金和開闢經費，受影響住戶仍堅決反對。

工務局公園處表示，當地早已徵收完成，目前約55%是完整綠地，45%土地仍有緩拆戶，已發放綠帶土地及地上物補償並完成法院提存者，所有權歸市府，僅剩1500萬元緩拆戶自拆獎勵金尚未發放。道路開闢工程經費約6000萬元，已編入今年預算，因拆遷補償情況與後續處理較為複雜，正辦說明會與當地住戶溝通中。

大業北路自二苓路起至中鋼路屬於都市計畫綠地，長1020公尺，寬度11公尺， 1990年內政部核准以特別預算完成徵收，但遲未開闢，形成危樓、違建、違停亂象，2001年辦理綠地開闢工程現勘時，占用戶約58戶。

議員黃彥毓說，大業北路連接小港機場、空中大學、中鋼及港區，大貨車通行頻繁，1990年就完成徵收，結果30多年過去了路還是沒開闢。當地違建多，市容雜亂，有治安和公安風險，市府應盡早解決。議員鄭光峰表示，2001年市府辦理大業北路綠地開闢遭民眾陳抗，前市長謝長廷簽准緩拆至2006年，目前已逾專案簽准緩拆期限，成歷史沉痾。

公園處去年10月查估，發現尚有48戶牴觸綠帶地上物，11月辦說明會時，許多緩拆戶仍反對拆遷，稱住宅屋齡已經超過50年，拆遷退縮後恐成危樓，會造成巨大損失。

鳳宮里長曾清全說，大業北路有許多破敗老屋，結構不穩，市府遲未整理，二苓里長馮見仁指馬路已徵收數十年，現在人行道仍違停嚴重、雜物堆放。市議員陳麗娜認為，市府應優先開闢人行道，確保人行安全，至於整體道路設計導致部分合法民宅被迫拆除，破壞社區完整性與長期生活環境，則應提出不涉及民宅拆除的替代方案。

