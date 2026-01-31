快訊

出動63人搶救！北市東區大廈10樓傳惡火 救出一男一女命危送醫急救

川普點名華許接掌Fed！主席未上任先掀風暴 華爾街指這點「非常可疑」

條件優秀！黃仁勳讚台灣供應鏈獨一無二 3新面孔首度出席「兆元宴」

明華園戲劇總團青年軍回鄉公演「王子復仇記」 周春米：世代傳承

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供

明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲，現場座無虛席、掌聲不斷，縣長周春米出席說，歌仔戲魅力無窮，明華園多年來持續以精湛演出感動各世代觀眾，此次由青年軍回到潮州演出，展現世代傳承、青出於藍的戲曲實力。

周春米說，此次「王子復仇記」由明華園總團青年軍黃金陣容李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜及黃筱媛，攜手戲劇家族聯合演出，展現歌仔戲世代傳承深厚實力。

周春米表示，歌仔戲魅力無窮，2024年由孫翠鳳老師率領明華園在內埔鄉演出「超炫白蛇傳」，以及去年2025年在恆春演出「瑯嶠風雲」，皆獲廣大回響，深受民眾喜愛，此次青年軍來到潮州演出，讓人期待「青出於藍、更勝於藍」。

「屏東是一座擁有豐富歷史與文化的城市」，周春米說，縣府持續推動藝術下鄉與文化扎根，讓更多優質表演走進社區，陪伴民眾共享藝文生活，也讓傳統戲曲在新世代持續發光發熱。

「王子復仇記」改編自莎士比亞經典劇作，由國家文藝獎得主陳勝國編導，以歌仔戲形式重新詮釋王權、復仇與人性的掙扎，結合傳統唱腔與現代劇場語彙，呈現不同於以往的戲曲風貌。文化處表示，演出地點潮州鎮長年被視為戲曲重鎮，歌仔戲、布袋戲與皮影戲文化底蘊深厚，也讓此次回鄉公演更具象徵意義。

明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲，縣長周春米出席（前排中）。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲，縣長周春米出席（前排中）。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲。圖／屏東縣政府提供

歌仔戲 明華園 青年

延伸閱讀

高樹「奇幻大津」2月5日開幕 劉冠廷回鄉開箱夜光森林

打造客庄全齡照護 屏東竹田鄉衛生所重建啟用

春節將至…屏東愛心雞湯送暖 關懷全縣4318名獨居老人

不用再擔心晴天淹水！感謝老縣長蘇貞昌 屏東鹽埔、共和村抽水站完工

相關新聞

影／高雄仁武上千戶大停電！台電證實工程車出包 電線桿遭拉斷

高雄市仁武區今天下午驚傳停電，導致仁武區永新二街、八德北路、北屋北街及八德一路周邊一帶無電可用，共計影響1666戶。台電...

明華園戲劇總團青年軍回鄉公演「王子復仇記」 周春米：世代傳承

明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲，現場座無虛席、掌聲不斷，縣長周春...

任內最後一年到三鳳中街發紅包 陳其邁：不會是最後一年

過年將到，高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包，被問市長任內最後一年發紅包，他笑著回應說「不會是最後一年」，從擔任立委到現...

春節送暖 寧湖土地公廟慈善會關懷捐助20戶金門弱勢家庭　

農曆春節將至，為讓弱勢家庭能安心迎接新年，寧湖土地公廟慈善會持續發揮地方信仰關懷鄉里的精神，秉持土地公「仁愛、博施、利他...

東港蓮霧農黃國霖睽違6年再度獲雙冠王 燕巢棗農7次奪冠軍

高雄區農改場今舉行開放日，並頒獎表揚第16屆全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑比賽，蓮霧冠軍是東港鎮黃國霖，他睽違6年，再度拿...

金門港旅運中心啟用進入倒數 2月停車免錢、科技執法也到位

金門港旅運中心即將於2月3日啟動試營運，象徵金廈小三通邁入全新里程碑。因應試營運期間適逢農曆春節返鄉與旅運高峰，金門縣港...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。