明華園戲劇總團青年軍回鄉公演「王子復仇記」 周春米：世代傳承
明華園戲劇總團青年軍今晚間回到家鄉潮州鎮公演「王子復仇記」，封街演出吸引上千名民眾觀戲，現場座無虛席、掌聲不斷，縣長周春米出席說，歌仔戲魅力無窮，明華園多年來持續以精湛演出感動各世代觀眾，此次由青年軍回到潮州演出，展現世代傳承、青出於藍的戲曲實力。
周春米說，此次「王子復仇記」由明華園總團青年軍黃金陣容李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜及黃筱媛，攜手戲劇家族聯合演出，展現歌仔戲世代傳承深厚實力。
周春米表示，歌仔戲魅力無窮，2024年由孫翠鳳老師率領明華園在內埔鄉演出「超炫白蛇傳」，以及去年2025年在恆春演出「瑯嶠風雲」，皆獲廣大回響，深受民眾喜愛，此次青年軍來到潮州演出，讓人期待「青出於藍、更勝於藍」。
「屏東是一座擁有豐富歷史與文化的城市」，周春米說，縣府持續推動藝術下鄉與文化扎根，讓更多優質表演走進社區，陪伴民眾共享藝文生活，也讓傳統戲曲在新世代持續發光發熱。
「王子復仇記」改編自莎士比亞經典劇作，由國家文藝獎得主陳勝國編導，以歌仔戲形式重新詮釋王權、復仇與人性的掙扎，結合傳統唱腔與現代劇場語彙，呈現不同於以往的戲曲風貌。文化處表示，演出地點潮州鎮長年被視為戲曲重鎮，歌仔戲、布袋戲與皮影戲文化底蘊深厚，也讓此次回鄉公演更具象徵意義。
