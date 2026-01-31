任內最後一年到三鳳中街發紅包 陳其邁：不會是最後一年

過年將到，高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包，被問市長任內最後一年發紅包，他笑著回應說「不會是最後一年」，從擔任立委到現在，30年都到三鳳中街發紅包，現在是以市長身分來發市長的紅包，以後會隨著不同身分回來發紅包。

2026高雄過好年活動今天在三鳳中街年貨大街熱鬧登場，象徵高雄迎接馬年新氣象正式起跑，陳其邁下午1時30分抵達現場發放小紅包，馬年紅包是具有高雄特色的超人力霸王1元開運小紅包，吸引民眾一大清早7時就來排隊領紅包，還好市府準備數量足夠，人人有獎。

陳其邁即將卸任，他上台致詞提到，不管擔任何種職務的工作，每年一定都來發紅包，這不會是他最後一年在三鳳中街發包紅，他也提到，從民國84年參選立委到現在，30年都來發紅包，三鳳中街「是我的家」。

藍綠競選下屆高雄市長人選柯志恩、賴瑞隆也同台較勁，賴瑞隆致詞時點名柯志恩，喊話下會期柯與國民黨盡快審過總預算，支持高雄建設，直言這是有史以來總預算拖了這麼久還沒審，他並說，財劃法對高雄也不公平，陳其邁市長說過很多次了，盡快通過院版，給高雄合理的對待。

柯志恩回應，不管總預算或財劃法，要當市長的人，一定為高雄全力爭取經費，不會亂砍、爭取到位，她也提到，陳其邁市長未來是要坐大位的人，市長有交代她，未來不分藍、綠、白，都會一起好好建設高雄，賴瑞隆委員不用太過擔心，「要當市長，錢一定要夠」，這是市長的魄力。