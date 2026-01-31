快訊

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

台中2童雙亡憾事…生母疑餵藥害命 8歲長子放寒假回媽媽家遇死劫

聽新聞
0:00 / 0:00

任內最後一年到三鳳中街發紅包 陳其邁：不會是最後一年

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包、踩街遊行。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包、踩街遊行。記者郭韋綺／攝影

過年將到，高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包，被問市長任內最後一年發紅包，他笑著回應說「不會是最後一年」，從擔任立委到現在，30年都到三鳳中街發紅包，現在是以市長身分來發市長的紅包，以後會隨著不同身分回來發紅包。

2026高雄過好年活動今天在三鳳中街年貨大街熱鬧登場，象徵高雄迎接馬年新氣象正式起跑，陳其邁下午1時30分抵達現場發放小紅包，馬年紅包是具有高雄特色的超人力霸王1元開運小紅包，吸引民眾一大清早7時就來排隊領紅包，還好市府準備數量足夠，人人有獎。

陳其邁即將卸任，他上台致詞提到，不管擔任何種職務的工作，每年一定都來發紅包，這不會是他最後一年在三鳳中街發包紅，他也提到，從民國84年參選立委到現在，30年都來發紅包，三鳳中街「是我的家」。

藍綠競選下屆高雄市長人選柯志恩賴瑞隆也同台較勁，賴瑞隆致詞時點名柯志恩，喊話下會期柯與國民黨盡快審過總預算，支持高雄建設，直言這是有史以來總預算拖了這麼久還沒審，他並說，財劃法對高雄也不公平，陳其邁市長說過很多次了，盡快通過院版，給高雄合理的對待。

柯志恩回應，不管總預算或財劃法，要當市長的人，一定為高雄全力爭取經費，不會亂砍、爭取到位，她也提到，陳其邁市長未來是要坐大位的人，市長有交代她，未來不分藍、綠、白，都會一起好好建設高雄，賴瑞隆委員不用太過擔心，「要當市長，錢一定要夠」，這是市長的魄力。

競選下屆高雄市長的國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆同台較勁。記者郭韋綺／攝影
競選下屆高雄市長的國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆同台較勁。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包、踩街遊行。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包、踩街遊行。記者郭韋綺／攝影
馬年紅包是超人力霸王1元開運小紅包，吸引民眾排隊領紅包。記者郭韋綺／攝影
馬年紅包是超人力霸王1元開運小紅包，吸引民眾排隊領紅包。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包。記者郭韋綺／攝影
馬年紅包是超人力霸王1元開運小紅包，吸引民眾排隊領紅包。記者郭韋綺／攝影
馬年紅包是超人力霸王1元開運小紅包，吸引民眾排隊領紅包。記者郭韋綺／攝影

紅包 陳其邁 柯志恩 賴瑞隆 財劃法 總預算

延伸閱讀

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

專家分析2026高雄市長選舉民調 他揭柯志恩、賴瑞隆陣營優勢和隱憂

陳菊請辭監察院長獲准 立委柯志恩建議「好好養病、身體健康為重」

高雄市長藍白合有譜？ 陳其邁：沒注意到這個新聞

相關新聞

任內最後一年到三鳳中街發紅包 陳其邁：不會是最後一年

過年將到，高雄市長陳其邁今天到三鳳中街發紅包，被問市長任內最後一年發紅包，他笑著回應說「不會是最後一年」，從擔任立委到現...

春節送暖 寧湖土地公廟慈善會關懷捐助20戶金門弱勢家庭　

農曆春節將至，為讓弱勢家庭能安心迎接新年，寧湖土地公廟慈善會持續發揮地方信仰關懷鄉里的精神，秉持土地公「仁愛、博施、利他...

東港蓮霧農黃國霖睽違6年再度獲雙冠王 燕巢棗農7次奪冠軍

高雄區農改場今舉行開放日，並頒獎表揚第16屆全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑比賽，蓮霧冠軍是東港鎮黃國霖，他睽違6年，再度拿...

金門港旅運中心啟用進入倒數 2月停車免錢、科技執法也到位

金門港旅運中心即將於2月3日啟動試營運，象徵金廈小三通邁入全新里程碑。因應試營運期間適逢農曆春節返鄉與旅運高峰，金門縣港...

水獺「阿特」出任觀光代言 金門115年旅遊行事曆全面啟動

迎接115年「馬到福來」，金門縣政府整合五鄉鎮特色活動，特別製作年度觀光行事曆，並陸續發送至全國各地及旅行業者，盼以更清...

影／高雄楠梓工地犬隻亂吠街坊自危 上班族恐慌失眠Tag陳其邁出面

高市楠梓區某工地放任5隻未細繩的黑狗到處亂吠，造成街坊鄰居人人自危，當地民眾指已造成上班時恐慌、不得安寧，回家也失眠，因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。