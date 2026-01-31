春節送暖 寧湖土地公廟慈善會關懷捐助20戶金門弱勢家庭　

農曆春節將至，為讓弱勢家庭能安心迎接新年，寧湖土地公廟慈善會持續發揮地方信仰關懷鄉里的精神，秉持土地公「仁愛、博施、利他」的宗旨，今天前往金門家扶中心捐贈春節慰問金，共提供20戶扶助家庭春節慰問金，每戶新台幣3千元，以實際行動為在地弱勢家庭送上溫暖。

此次慰問行動，由理事長林德恭率同榮譽理事長蔡育仁、常務理事黃景舜、理事章美龍及總幹事洪憶青一行人到訪家扶中心，共提供20戶家扶扶助家庭，每戶3000元，作為年節期間的生活補助，協助家庭因應年節採買、基本生活所需等。

林德恭表示，土地公信仰向來重視「仁愛、博施、利他」精神，慈善會希望透過地方團體的力量，在歲末年終為有需要的家庭注入一份支持，讓孩子與家長都能感受到社會的關懷與陪伴。他也逐一關心受扶助家庭近況，勉勵大家在新的一年持續保有希望，勇敢面對生活挑戰。

寧湖土地公廟慈善會長期深耕地方公益，除定期提供急難救助金、節慶慰問金外，早於民國107年即捐助金門家扶扶幼館建館基金，展現對家扶服務工作的長期支持。除關注家扶扶助家庭，慈善會亦多次走訪福田家園及其他弱勢團體，實際走入社區關懷弱勢族群。

此次行程結束後，慈善會一行人亦持續展開關懷行動，前往各鄉鎮慰問10戶特困家庭，透過實地關懷與慰問金支持，將善意延伸至更多需要協助的家庭。

金門家扶中心指出，扶助對象多為經濟弱勢、單親、隔代教養或照顧負荷沉重的家庭，平日即需精打細算維持生活，年節期間在物價與支出增加下，家庭壓力更為明顯，此次春節慰問金能實質減輕家庭負擔，也讓家長與孩子在年節前夕感受到社會溫暖。

金門家扶中心主任洪依帆代表中心及扶助家庭，感謝寧湖土地公廟慈善會長期以實際行動支持弱勢家庭，並於現場頒贈感謝狀，表達誠摯謝意。家扶也呼籲，相關服務如生活扶助、課後輔導、獎助學金及急難救助等，仍需社會大眾與地方資源持續挹注，共同守護弱勢兒少成長。