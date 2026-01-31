東港蓮霧農黃國霖睽違6年再度獲雙冠王 燕巢棗農7次奪冠軍

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
黃國霖的冠軍蓮霧色澤亮麗，口感脆甜。記者劉星君／攝影
高雄區農改場今舉行開放日，並頒獎表揚第16屆全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑比賽，蓮霧冠軍是東港鎮黃國霖，他睽違6年，再度拿下農改場、屏東縣府舉辦蓮霧評鑑冠軍；棗子部分，則是高雄燕巢的賴隆溪奪冠，第7次獲冠軍。

蓮霧農東港鎮黃國霖10年前返鄉，跟著父親黃進文的腳步開啟蓮霧人生，父親現退居幕後，擔任顧問角色，42歲黃國霖說，睽違6年後，再度拿下屏東縣府蓮霧評鑑與高雄區農改場蓮霧評鑑冠軍。

黃國霖在蓮霧栽種與科技結合，黃國霖熟知果園土壤特性與品質關聯，常年產銷履歷驗證，近年也在傳統品種外，嘗試種黑糖芭比、印尼蜂蜜蓮霧、越南白蓮霧等多樣化品種，針對田區特性與產期適時適地栽種，提供多元產品選擇。

冬季冷氣團來襲常造成蓮霧田間寒害，農友大多披星戴月在低溫期間噴施地下水提升果園溫度。黃國霖說，他引進田間設置溫度感測器，連結自動噴水裝置，措施智慧化以節省人工，並確保穩定供應優質蓮霧。

黃國霖說，今年初寒流來襲，智慧型裝置啟動自動灑水系統，讓溫度平衡，寒流來襲10度以下，蓮霧會落果，自動灑水系統啟動後，可以提高溫度約3到4度，預防寒害。今年蓮霧豐收，3顆蓮霧1斤重，甜度12到15度。

黃國霖觀察，蓮霧種植面積逐年減少10年前屏東還有4000公頃，如今剩下1800公頃，主要是蓮霧種植技術門檻高，容易裂果，顏色不易著色，加上年輕人不想返鄉務農，且蓮霧很費工，機器無法取代，須要一顆一顆人工選果。

今年獲蜜棗冠軍是來自高雄燕巢區農會輔導農友賴隆溪，刷新評鑑紀錄，這次是他第7次獲冠軍，另外還有兩次亞軍。棗園管理細緻，採草生栽培。他也導入省工機械電動升降機，在修剪、疏果及採收作業中可以降低負擔，提升工作效率，展現機械化管理成果。

賴隆溪說，面對極端氣候更要用心，他這次獲冠軍的蜜棗是高雄場12號珍愛蜜棗，一顆6兩重，甜度15度以上。

高雄區農改場說，今年氣候狀況穩定，蜜棗與蓮霧品質不錯，蜜棗正當時。蓮霧的部分今年若不趕快搶的貨量會比較少些，蓮霧進入採收中，也有一波會到清明節前後。

今年獲蜜棗冠軍是來自高雄燕巢區農會輔導農友賴隆溪，刷新評鑑紀錄，這次是他第7次獲冠軍。記者劉星君／攝影
今年獲蜜棗冠軍是來自高雄燕巢區農會輔導農友賴隆溪，刷新評鑑紀錄，這次是他第7次獲冠軍。記者劉星君／攝影
蓮霧農東港鎮黃國霖10年前返鄉，跟著父親黃進文腳步開啟蓮霧人生，睽違6年後，再度拿下屏東縣府蓮霧評鑑與高雄區農改場蓮霧評鑑冠軍。記者劉星君／攝影
蓮霧農東港鎮黃國霖10年前返鄉，跟著父親黃進文腳步開啟蓮霧人生，睽違6年後，再度拿下屏東縣府蓮霧評鑑與高雄區農改場蓮霧評鑑冠軍。記者劉星君／攝影
賴隆溪這次獲冠軍的蜜棗是高雄場12號珍愛蜜棗，一顆6兩重，甜度15度以上。記者劉星君／攝影
賴隆溪這次獲冠軍的蜜棗是高雄場12號珍愛蜜棗，一顆6兩重，甜度15度以上。記者劉星君／攝影

金門港旅運中心啟用進入倒數 2月停車免錢、科技執法也到位

水獺「阿特」出任觀光代言 金門115年旅遊行事曆全面啟動

迎接115年「馬到福來」,金門縣政府整合五鄉鎮特色活動,特別製作年度觀光行事曆,並陸續發送至全國各地及旅行業者,盼以更清...

水獺「阿特」出任觀光代言 金門115年旅遊行事曆全面啟動

高樹「奇幻大津」2月5日開幕 劉冠廷回鄉開箱夜光森林

被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」,2月5日正式揭幕。屏東縣政府文化處今年邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定...

影／高雄楠梓工地犬隻亂吠街坊自危 上班族恐慌失眠Tag陳其邁出面

高市楠梓區某工地放任5隻未細繩的黑狗到處亂吠，造成街坊鄰居人人自危，當地民眾指已造成上班時恐慌、不得安寧，回家也失眠，因...

高樹「奇幻大津」2月5日開幕 劉冠廷回鄉開箱夜光森林

被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，2月5日正式揭幕。屏東縣政府文化處今年邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定...

義大遊樂世界全新沉浸式設施啟用 春節寒假估62萬人潮

義大遊樂世界周五舉行斥資新台幣 7,000 萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》啟用儀式，義大開發總經理王香完指出，隨著...

