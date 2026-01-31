東港蓮霧農黃國霖睽違6年再度獲雙冠王 燕巢棗農7次奪冠軍

高雄區農改場今舉行開放日，並頒獎表揚第16屆全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑比賽，蓮霧冠軍是東港鎮黃國霖，他睽違6年，再度拿下農改場、屏東縣府舉辦蓮霧評鑑冠軍；棗子部分，則是高雄燕巢的賴隆溪奪冠，第7次獲冠軍。

蓮霧農東港鎮黃國霖10年前返鄉，跟著父親黃進文的腳步開啟蓮霧人生，父親現退居幕後，擔任顧問角色，42歲黃國霖說，睽違6年後，再度拿下屏東縣府蓮霧評鑑與高雄區農改場蓮霧評鑑冠軍。

黃國霖在蓮霧栽種與科技結合，黃國霖熟知果園土壤特性與品質關聯，常年產銷履歷驗證，近年也在傳統品種外，嘗試種黑糖芭比、印尼蜂蜜蓮霧、越南白蓮霧等多樣化品種，針對田區特性與產期適時適地栽種，提供多元產品選擇。

冬季冷氣團來襲常造成蓮霧田間寒害，農友大多披星戴月在低溫期間噴施地下水提升果園溫度。黃國霖說，他引進田間設置溫度感測器，連結自動噴水裝置，措施智慧化以節省人工，並確保穩定供應優質蓮霧。

黃國霖說，今年初寒流來襲，智慧型裝置啟動自動灑水系統，讓溫度平衡，寒流來襲10度以下，蓮霧會落果，自動灑水系統啟動後，可以提高溫度約3到4度，預防寒害。今年蓮霧豐收，3顆蓮霧1斤重，甜度12到15度。

黃國霖觀察，蓮霧種植面積逐年減少10年前屏東還有4000公頃，如今剩下1800公頃，主要是蓮霧種植技術門檻高，容易裂果，顏色不易著色，加上年輕人不想返鄉務農，且蓮霧很費工，機器無法取代，須要一顆一顆人工選果。

今年獲蜜棗冠軍是來自高雄燕巢區農會輔導農友賴隆溪，刷新評鑑紀錄，這次是他第7次獲冠軍，另外還有兩次亞軍。棗園管理細緻，採草生栽培。他也導入省工機械電動升降機，在修剪、疏果及採收作業中可以降低負擔，提升工作效率，展現機械化管理成果。

賴隆溪說，面對極端氣候更要用心，他這次獲冠軍的蜜棗是高雄場12號珍愛蜜棗，一顆6兩重，甜度15度以上。

高雄區農改場說，今年氣候狀況穩定，蜜棗與蓮霧品質不錯，蜜棗正當時。蓮霧的部分今年若不趕快搶的貨量會比較少些，蓮霧進入採收中，也有一波會到清明節前後。