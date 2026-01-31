澎湖書法學會揮毫列車啟動 1200副春聯馬公索取一空

快訊

中央社／ 澎湖縣31日電

農曆春節將屆，馬公市公所今天舉辦新春揮毫活動，澎湖在地書法家書寫1200副春聯，被索取一空；書法列車2月1日將開往湖西鄉公所揮毫，提供民眾迎春過好年。

馬公市公所「筆韻飛揚馬年春」新春揮毫活動，今天在市公所大禮堂舉行，由市長黃健忠、市民代表會主席歐銀花與澎湖書法學會理事長林昇進等人共同開筆後展開揮毫，讓市政大樓洋溢著新春氣氛。

馬公市公所「筆韻飛揚馬年春」新春揮毫活動，今天準備1200副春聯用紙，林昇進等十餘位在地書法家當場揮毫，瞬間被民眾索取一空；黃健忠除一一致贈感謝狀給林昇進等人，並現場發送馬年春聯與紅包袋，提前向市民眾祝賀春節。

馬公市公所新春揮毫活動，現場也規劃馬年提燈DIY、春聯許願牆體驗及集章贈獎活動，吸引不少親子參與，現場充滿年節熱鬧喜氣氛圍。

澎湖書法學會應湖西公所之邀，1日將前往湖西公所辦理「春節書法揮毫．贈春聯」活動，贈送給湖西鄉到場鄉親。

