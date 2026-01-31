金門港旅運中心啟用進入倒數 2月停車免錢、科技執法也到位

金門港旅運中心即將於2月3日啟動試營運，象徵金廈小三通邁入全新里程碑。因應試營運期間適逢農曆春節返鄉與旅運高峰，金門縣港務處宣布，新旅運中心及原旅客服務中心停車場，自2月3日起至2月底全面免收停車費，提供返鄉鄉親及往來旅客更友善的交通服務。

港務處指出，新旅運中心啟用不僅是硬體設施升級，更同步導入現代化管理模式，2月份的免費停車措施，除作為春節便民配套，也讓駕駛人有充裕時間熟悉新場站行車動線，降低初期使用的不便。自3月1日起，停車場將正式實施使用者付費原則，並全面啟用智慧停車管理系統。

港務處說明，智慧停車系統採無紙化車牌辨識進出，有助提升車輛周轉率，3月起將提供多元支付管道，民眾可於自動繳費機使用現金、信用卡、悠遊卡、一卡通，或透過LINE Pay、Apple Pay等行動支付完成繳費，省去準備零錢的困擾。

在收費設計上，車輛進場30分鐘內離場均免收費，方便親友接送；針對身心障礙者，提供當日前4小時免費、第5小時起半價的優惠，並導入「雲端即時影音對講系統」，民眾於閘門或繳費機前出示相關證件，即可由遠端客服協助折抵，兼顧科技效率與人性化服務。

港務處進一步說明，新旅運中心採「1樓入境、3樓出境」分流設計，小型車輛可直接行駛引橋前往3樓離港大廳，有效紓解人車交織問題；館內並配置450台全新手推車，專為電動坡道設計，僅限於通關大樓內使用，嚴禁推至戶外停車場，以確保旅客與行車安全。

此外，1樓與3樓大門臨停區已建置科技執法設備，將自3月1日起依實際狀況啟動違停偵測，港務處呼籲接送車輛配合「即停即走」規定，共同維護場站秩序。