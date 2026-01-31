水獺「阿特」出任觀光代言 金門115年旅遊行事曆全面啟動

迎接115年「馬到福來」，金門縣政府整合五鄉鎮特色活動，特別製作年度觀光行事曆，並陸續發送至全國各地及旅行業者，盼以更清楚的旅遊節奏，吸引旅客走進離島、深入體驗金門。隨著金沙戲院重新啟用，縣府觀光處也推出年度首檔主題活動「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」，以金門特有的歐亞水獺為靈感，打造全新觀光代言角色「阿特」，邀請遊客用輕鬆、有趣的方式「跟著阿特共遊金門」。

觀光處表示，此次活動呼應縣長陳福海提出的「友善金門、多元旅遊」政策目標，特別邀請日本藝術家 Akane 操刀設計，結合金門五鄉鎮元素與水獺造型，創作出10款風格各異的「阿特」，展現島嶼多元風貌。

活動宣傳將率先於台北暖身，首站「跟著阿特遊金門的第一站：台北站」將於2月7日下午2時，在華山文創園區登場，現場將以盲盒方式亮相10款阿特造型，並結合拍照打卡、有獎徵答及社群互動，讓民眾認識金門旅遊意象，現場更規劃抽出10張台北至金門機票，鼓勵旅客實地走訪金門。

緊接著於春節期間2月14日至21日，「阿特大軍」將進駐金沙戲院及新市256，打造期間限定的拍照與打卡場景，包含 FRP 公仔展示與氣膜裝置等視覺亮點；農曆初一至初三（2月17日至19日）更加碼設置互動拍貼機，增添走春趣味，吸引親子同遊。

觀光處指出，金沙戲院的重新啟用「只是活化的開始」，縣府期盼透過活動導入，串連沙美商圈與在地社區力量，讓人潮願意走進來、停留下來，進一步帶動地方經濟，重現金沙過往風華。

除「阿特快閃」主題活動外，觀光處也將透過年度觀光行事曆及每週活動資訊，持續公布115年金門各項觀光亮點。相關活動詳情可至金門行動旅服、金門觀光旅遊網及「樂遊金門」社群平台查詢，實際內容以主辦單位最新公告為準。