澎湖烏崁高麗菜王賽 83歲菜農種出單顆逾22斤奪冠

中央社／ 澎湖縣31日電

「聽飛機聲音長大」的馬公烏崁高麗菜，今天在高麗菜王比賽中，由83歲菜農洪丙仲以22.51斤奪得高麗菜王；葉美靖與李玉葉分別奪單顆體積最大獎及最漂亮獎。

澎湖縣政府與馬公市公所聯合舉辦的「第10屆高麗菜王比賽」，今天在馬公烏崁社區登場，計有在地22組菜農，各帶每顆達6斤以上的3顆高麗菜參賽，顆顆又大又飽滿，不少台澎航線的班機臨空飛過，在場不少民眾異口同聲說，烏崁高麗菜是「聽飛機聲音長大」的。

馬公烏崁社區「高麗菜王比賽」，因天候影響，比往年較晚種，導致部份菜農的高麗菜未達比賽標準而未參加；今年只有22戶菜農，每人自田間採收3顆高麗菜，以車輛等載送至活動中心廣場，66顆又大又重高麗菜，吸引眾人目光，競爭激烈，並由工作人員依序剝葉，評審人員依果型、重量、體積、外型等丈量與秤重等進行評選。

洪丙仲所重植高麗菜，今天以22.51斤奪得高麗菜王，他說，自小家中就是種菜維生，他自己在89年自教職退休後，也投入種菜行列，每年都會參賽，今年參賽的高麗菜，足足種近6個月之久，每天都要到田裡與高麗菜對話，生長過程良好，脫穎而出，奪下高麗菜王頭銜；尋求5連霸的葉興國，以19.87斤，屈居第2，但所種植的高麗菜比去年還增加0.77斤，雖敗猶榮。

至於單顆體積最大獎，則由葉美靖以67.4公分奪得、葉錦菊與葉洪春閣2人，則以0.1公分1.2公分之些微差距，分居2、3名；最漂亮獎則由李玉葉拿下。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、國民黨議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色與民進黨議員呂黃春金、蘇育德、民進黨部主委顏家康，以及代表會主席歐銀花等多名代表與會，一起感受菜農所種植高麗菜的成果與品嚐高麗菜包等美味，大為讚賞澎湖所種植高麗菜是全國最大、品質最優，府會都全力支持。

高麗菜 馬公 澎湖縣

