影／高雄楠梓工地犬隻亂吠街坊自危 上班族恐慌失眠Tag陳其邁出面

高市楠梓區某工地放任5隻未細繩的黑狗到處亂吠，造成街坊鄰居人人自危，當地民眾指已造成上班時恐慌、不得安寧，回家也失眠，因此在網路Tag市長陳其邁、市議員白喬茵出面處理；警方指，到場未發現犬隻任意奔走情形，已函請動保處依職權處理。

家住楠梓區大學21街 237巷附近的網友在網路社群Threads貼文指，懇請幫幫忙，楠梓區某工地常常放任自家狗到處亂吠，造成街坊鄰居人人自危，請他們將狗繩繫好，引起飼主心生不滿前來叫囂恐嚇，令人心生畏怖，「上班對我們來說已經造成嚴重恐慌，不得安寧，回家也因壓力過大造成失眠困擾」。

原PO附上段3影片，只見片中有5隻黑狗圍著外出的民眾身旁打轉，還會靠近試圖攻擊，但被民眾喝斥嚇跑，有時還追著小孩跑；原PO指，影片中的人還是孕婦，主人再旁也無作為，任由狗肆意亂衝，並在文末Tag市長陳其邁以及市議員白喬茵能出面處理。

有網友回應指，「這看起來就放養還不結紮一直生，影片的狗看起來就小狗剛長大，以後狗只會越來越多，還有人晚上會出來餵狗，動保可不可以一起把那邊的狗抓去紮一紮啊」；有網友則指，已通報數次，但動保處指，因為狗是有人飼養，也沒辦法抓走，屢勸不聽，只能開罰，「來的時候都沒看到狗，只能我們自己錄影片舉證」。