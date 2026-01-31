鼓勵搭公車逛三鳳中街辦年貨 高市府辦抽獎送禮

快訊

中央社／ 高雄31日電

為鼓勵市民使用TPASS搭公車至三鳳中街辦年貨，高雄市交通局推出抽獎活動，2月1日起至22日到交通局官方臉書活動貼文完成答題任務，就有機會抽中逾3000元好禮。

交通局長張淑娟表示，三鳳中街是高雄最具指標性年貨大街，而TPASS月票經濟實惠，開賣以來至去年12月累積銷售量已突破242萬張，使用次數更超過1億1600萬人次，已成為市民通勤與出遊的好幫手。

為鼓勵市民使用TPASS搭公車至三鳳中街辦年貨，交通局推出「馬上出發好運到」年貨公車抽獎活動。

交通局今天新聞稿說明，2月1日起至2月22日至交通局官方臉書（Facebook）活動貼文完成答題任務，可獲得1次抽獎機會；另外上傳三鳳中街採買照片可多1次抽獎資格，有機會抽中價值逾新台幣3000元的飯菜保溫板等好禮。

交通局指出，前往三鳳中街辦年貨，可搭乘60覺民幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等公車路線，於三鳳中街、高雄中學、三民市場、自立河北路口等站下車即可抵達；活動期間，公車車頭LED會顯示「馬年搭公車，辦年貨」，歡迎民眾多搭乘。

年貨大街 公車路線 TPASS

