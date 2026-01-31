快訊

趁加夜班2度性侵女同事！ 屏東縣府高官遭起訴降調

守護病犬消失3個月！老高回來了 感性吐露：在沒失去時竭盡全力做好

只因男友要分手？台中30歲無業母疑害死3歲、8歲兒子…恐涉這條罪

高雄林園洋蔥產季 農會推禮盒即日起開放訂購

中央社／ 高雄31日電

高雄市林園區為國內重要洋蔥產地之一，今年生育情形良好，1月底起已有農戶陸續採收，預計2月初正式進入盛產期，林園區農會推出洋蔥宅配禮盒，即日起開放訂購。

高雄市農業局統計，林園區今年種植面積約83.57公頃，預估總產量可達7793公噸。今年氣候條件穩定，苗齡整齊、田間管理得宜，整體生育情形良好，1月底起已有農戶陸續採收，預計2月初正式進入盛產期。

農業局長姚志旺表示，因應農曆年前蔬果需求增加，農業局輔導林園區農會於春節前夕推出「好康購」團購專案及產地展售活動，也為3月7日至8日林園區公所舉辦的「林園洋蔥節」提前暖身，帶動產地買氣。

此外，農業局今天新聞稿指出，林園區農會精選當季新鮮大球洋蔥推出宅配禮盒，每箱7公斤，售價新台幣350元，即日起至2月5日開放訂購。

林園區農會總幹事黃家澤說，林園區栽培的洋蔥風味佳、品質穩定，選購在地生產的洋蔥，不僅能降低運輸碳足跡、實踐環境永續，更能實際支持在地農友。邀民眾把握產季，品嘗在地洋蔥自然鮮甜。

洋蔥 農會 產地

延伸閱讀

高市農業局辦東南亞業者踩線團 農村小旅行接軌國際

綠委爭取北高雄「岡橋」孵智慧巨蛋 串連展演經濟、半導體S廊帶

楊梅警防搶演練超逼真 歹徒農會亮刀遭壓制

關鍵「指印票」被判無效 鹿港農會理事選舉高院翻盤定案

相關新聞

高樹「奇幻大津」2月5日開幕 劉冠廷回鄉開箱夜光森林

被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，2月5日正式揭幕。屏東縣政府文化處今年邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定...

義大遊樂世界全新沉浸式設施啟用 春節寒假估62萬人潮

義大遊樂世界周五舉行斥資新台幣 7,000 萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》啟用儀式，義大開發總經理王香完指出，隨著...

高雄佛光山春節亮燈 祈願「好事蓮蓮」

佛光山2026年春節平安燈法會將自大年初一展出為期1個月，適逢佛光山開山60周年，開山宗長星雲大師百歲冥辰，今年以「傳燈...

金門警光會館走入歷史 整建啟動260天後變身多功能社福據點

為提升公共資產使用效益，並回應少子化與高齡化帶來的社會照顧需求，金門縣政府推動「警光會館多元運用整建工程」，今日上午在金...

上班途中男遭5噸怪手砸死…身後留癌妻與3兒女 屏縣府社安網助過難關

屏東縣43歲孫姓男子28日上午騎機車上班途中遇死劫，遭貨車突然掉落5噸重挖土機砸死。孫男跟病妻育3名年幼兒少，孫男是家中...

8公尺高貓頭鷹造型主塔好吸睛 屏東新埤鄉貓頭鷹公園啟用

屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場，讓孩子們驚喜尖叫。縣長周春米參加啟用儀式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。