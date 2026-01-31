快訊

高樹「奇幻大津」2月5日開幕 劉冠廷回鄉開箱夜光森林

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，2月5日揭幕，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。圖/屏東縣政府文化處提供
被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，2月5日揭幕，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。圖/屏東縣政府文化處提供

被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，2月5日正式揭幕。屏東縣政府文化處今年邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與縣長周春米一同「開箱」這座夢幻的夜光森林，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。

文化處指出，「奇幻大津」活動展期2026年2月3日至3月4日，每日晚間5時至9時開放。為回饋在地居民，2月3日至5日為「高樹鄉民日」，提供鄉民免費索票入場體驗，今天1月31日上午9時至11時在高樹鄉圖書館前開放索票。

文化處表示，大津瀑布歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

「夜綻之花」模擬峭壁間盛開的花朵，夜晚花蕊亮起後，民眾可輕觸花蕊，變換整串花朵的光影色彩，增添互動趣味；「蝶舞山林」取材大津周邊蝴蝶生態，蝴蝶燈飾沿山道佈置，部分還有動態開闔效果，營造蝴蝶飛舞意象；「文心蘭林」以文心蘭為主題，結合結構裝置與花藝設計，打造可供民眾穿梭其中的花林景觀；「花果天堂」則融合在地植物與水果意象，透過投影與螢光元素，打造必拍的沉浸式光影場景。

「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動的意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的藝術風貌。

文化處表示，開幕首周周末預約已接近額滿，活動期間每日限量1千人入場，其中線上預約8百人、現場票2百人，每半小時一梯次，共八梯次，票種為單人票100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元，購票入場可獲得三款專屬好禮：馬年限定獨角獸發光頭飾一只、奇幻大津紀念明信片一張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」一包，數量有限，送完為止。購票與活動相關資訊，請至官方活動平台查詢。

 

