義大遊樂世界全新沉浸式設施啟用 春節寒假估62萬人潮

義大遊樂世界周五舉行斥資新台幣 7,000 萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》啟用儀式，義大開發總經理王香完指出，隨著新設施啟用，並銜接農曆春節與寒假旅遊旺季，預估將吸引逾 62萬人次遊客。

根據官方最新統計，2025年1至11月義大遊樂世界入園已逾453萬人次，勇奪全台最受歡迎遊樂園之冠，在新設施《魔幻空間》嚐鮮效應帶動下，再整合周邊購物與飯店資源，打造完整旅遊體驗，因此估計春節寒假檔期將可吸引超過62萬人次遊客。

王香完表示，疫情後旅遊市場快速回溫，遊客對於「體驗型內容」與「科技感受」的期待也同步提升，因此義大遊樂世界在既有大型機械設施之外，也積極投入新型態沉浸式內容開發。

義大也表示，此次新增的《魔幻空間》，並非單純增加一項遊樂設施，而是回應近年遊客體驗需求日益多元、以及遊樂園產業朝向「沉浸式、內容導向與科技整合」的發展趨勢，嘗試將希臘神話的英雄故事，用「5D CAVE」技術結合 Unreal Engine 5 (虛幻5)即時渲染引擎呈現，是全台遊樂園區的首創、也是唯一，透過希臘故事的藝術創作，結合光影、雷射、360度環景的沈浸式體驗技術，讓遊客彷彿置身在故事情境之中，自我挑戰魔幻空間的勇敢與創新。

王香完表示，台灣遊樂園產業歷經數十年發展，已從早期以設施數量與刺激度為主要競爭條件，逐步轉向重視主題敘事、沉浸式體驗與整合式旅遊的發展方向，透過故事敘事、場景設計與沉浸式體驗，讓遊客從傳統「搭乘遊具」轉為「走入體驗」，強化重遊誘因，也展現義大持續更新內容、提升整體體驗層次的策略。

王香完認為，未來遊樂園產業發展關鍵，不僅在於吸引首次造訪，更在於是否能持續更新內容、優化軟硬體設施，與時俱進導入AI科技應用與沉浸式體驗技術，目前義大遊樂世界逐步更新，如AI智慧客服、AI升級設施，以及結合視覺、聽覺、動態與環境效果5D體驗，透過科技與內容的整合，提升整體體驗層次，提供真正能觸動人心的感受，進而創造回訪動機，同時降低季節性與天候因素影響。

根據《交通部觀光署觀光統計資料庫》最新統計，2025年1至11月義大遊樂世界入園約為4,531,861人次，在全台遊樂園及大型觀光遊憩據點中表現名列前茅。義大遊樂世界定位並非以驚險刺激的遊樂設施作為唯一訴求，而是透過持續引入新型態體驗內容，包含沉浸式與多感官體驗，並整合周邊購物與住宿資源，打造完整旅遊體驗，帶領台灣遊樂園產業往「持續進化型、內容導向型」方向前進。

王香完認為，義大世界的優勢，在於由遊樂園、Outlet購物中心，以及皇家與天悅飯店共同形成完整複合式旅遊園區，而非單體經營，透過整合式規劃，讓遊客能在同一區域內完成遊樂、購物、餐飲與住宿行程，有效延長停留時間。

王香完表示，義大開發未來仍將持續投入新型態設施與內容更新，結合遊樂園、購物中心與飯店資源，深化複合式旅遊園區優勢，提供更多元、具層次感的遊憩體驗，讓義大遊樂世界成為具備多日停留價值的目的地型旅遊據點。