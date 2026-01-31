聽新聞
0:00 / 0:00

高雄佛光山春節亮燈 祈願「好事蓮蓮」

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
佛光山燈會以「傳燈六十．百年仰望」為主軸，規畫4大主題，主燈「好事蓮蓮」象徵著好運連連。記者王昭月／攝影
佛光山燈會以「傳燈六十．百年仰望」為主軸，規畫4大主題，主燈「好事蓮蓮」象徵著好運連連。記者王昭月／攝影

佛光山2026年春節平安燈法會將自大年初一展出為期1個月，適逢佛光山開山60周年，開山宗長星雲大師百歲冥辰，今年以「傳燈六十．百年仰望」為主軸，規畫4大主題，以「天馬賜福」發想打造的「好事蓮蓮」主燈，搭配展現佛光山分布五大洲道場的主題燈飾，帶領大眾「翱翔燈海，環遊世界」。

佛光山春節平安燈法會布設於佛光山麻竹園祇園廳及園區各主要場域，主燈「好事蓮蓮」及「白馬馱經」等燈飾創作逐一就定位，佛光山副住持慧傳法師、佛院紀念館長如常法師昨午連袂為燈節「開箱」，讓大家提前感受年節喜慶氛圍。

佛光山表示，2026年是丙午馬年，象徵奔馳向前、吉祥順遂，盼透過平安燈法會，結合大師祝福語「和諧共生．馬到成功」，為新年傳遞共生共榮的正向力量。燈節規畫「駿程萬里福慧增」、「馬到成功吉星照」、「馬躍新春喜自得」、「馬踏祥雲嘗美味」4大主題，結合朝山禮佛、燒年香、點平安燈、寫祈願卡、抄經參禪等修持活動；舉行新春禮千佛法會、上燈祈福法會。

其中設於曼陀羅花園的主燈「好事蓮蓮」象徵好事連連、馬到成功。這盞燈飾結合LED螢幕與互動體感遊戲，從大年初一至初六晚間推出光影秀；不二門互動燈區、聲音郵局、雲端吉印及600架無人機組成的高空燈光獻禮，將為夜空添亮點。

燈會也將串聯佛陀紀念館「光照大千祈福活動」，推出多檔藝術特展、親子故事屋、雜技演出及花車遊行，適合闔家新春同遊。

佛光山 燈會 星雲大師 丙午馬年

